Unos 300 participantes ayudarán a visibilizar la diabetes en la IV Carrera Solidaria del domingo en La Rábida (Huelva)

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entorno de La Rábida acoge el próximo domingo, 9 de noviembre, la IV Carrera Solidaria por la Diabetes Huelva, en la que participarán unas 300 personas. Se trata de una cita consolidada de la Asociación Huelva Diabetes que cuenta con la colaboración de la Diputación "y que contribuye al objetivo de visibilizar esta enfermedad y de concienciar sobre ella a quienes la desconozcan, haciéndolo a través del deporte que, junto a la alimentación, es fundamental para prevenir sus riesgos", ha señalado el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero.

En una nota, la institución provincial ha señalado que es una prueba solidaria para toda la familia, accesibles desde niños hasta corredores, que discurre por paraje natural de los Lugares Colombinos, "donde hay mucha facilidad para aparcar y después disfrutar de un día de convivencia".

La prueba comenzará a las once de la mañana y los participantes podrán optar por las distintas modalidades: carrera, marcha nórdica y caminata, para completar los cinco kilómetros de recorrido.

El presidente de la Asociación Huelva Diabetes, Diego Gómez ha agradecido el apoyo de la Diputación, que junto el Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Palos y a otras entidades y empresas "ayudan desde el minuto uno a intentar que, tanto esta actividad como muchas de las que se hacen al año, sean posibles para los socios, sobre todo para los niños", por los que "lucha" la asociación "además de los adultos".

La organización espera alcanzar unos 300 participantes "y que esta marea azul sea lo más grande posible y con ello se le dé la mayor visibilidad posible a esta enfermedad". Las inscripciones pueden realizarse en la página web o a través un código QR, en la que también puede aportarse una donación solidaria con dorsal cero.

La inscripción general tiene un precio de siete euros e incluye una camiseta, una pulsera y el dorsal. El presidente de la Asociación Huelva Diabetes ha recordado que actualmente en torno al 13 por ciento de la población de la provincia de Huelva está diagnosticada de diabetes, "aunque hay muchos enfermos más que no saben, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la más silenciosa y es la que tienen la mayoría de las personas adultas, porque si no te haces un análisis, no sabes que la tienes".

Al año se diagnostican unas 30 personas en Huelva con diabetes tipo 1, "mientras que la diabetes tipo 2 sería seguramente el doble o el triple", indica Diego Gómez, quien insiste en que el sedentarismo y una mala alimentación como principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad.