Abierta la consulta pública para financiar iniciativas locales de inclusión social en el Marco de Doñana

Archivo - Imagen del Parque Nacional de Doñana. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto a consulta pública su participación en el Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana correspondiente a 2026.

Así, tras una primera ronda de financiación de iniciativas locales en 2025, que se encuentra en fase de ejecución, el nuevo proyecto normativo pretende dar continuidad a las actuaciones dirigidas a combatir la vulnerabilidad socioeconómica de parte de la población en el territorio de Doñana.

Según han indicado en una nota de prensa, la contribución del Ministerio de Inclusión se concreta en tres actuaciones clave de la línea 13 del Marco para impulsar la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad mediante itinerarios personalizados de acompañamiento.

De este modo, se trata de reforzar los dispositivos de primera acogida y atención integral; fomentar la sensibilización en materia de racismo, xenofobia, delitos de odio y delitos de trata, explotación y violencia contra las mujeres extranjeras; y difundir la nueva normativa en materia de extranjería y favorecer la normalización documental.

El objetivo de esta nueva convocatoria es seguir reforzando los servicios sociales como primer punto de acceso y espacio de acompañamiento integral a las personas en situación de pobreza y/o exclusión social --incluidas las personas temporeras--, consolidando los avances ya iniciados y adaptando las intervenciones a las necesidades detectadas sobre el terreno.

Además, se prevé continuar mejorando los sistemas de seguimiento y evaluación de las actuaciones, con el fin de medir su impacto y avanzar en la mejora continua de las políticas públicas. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 23 de marzo de 2026 y las contribuciones que se reciban serán tomadas en consideración en la elaboración final del documento. La consulta pública previa se puede consultar en https://expinterweb.inclusion.gob.es/participacion/participa... .