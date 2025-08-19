Abiertas hasta el viernes las inscripciones para la XXII Travesía a Nado Solidaria de Punta Umbría (Huelva)

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Las inscripciones para la XXII Travesía a Nado Solidaria de Punta Umbría (Huelva), que se celebrará el sábado 23 en la zona de Puntamar estarán abiertas hasta este viernes 22 de agosto. Los fondos recaudados se destinarán para promover "la igualdad de derechos y oportunidades" en Nepal, de la mano de la Fundación Vicente Ferrer.

El evento, uno de los de mayor tradición del calendario de natación en aguas abiertas en Andalucía, se disputarán en dos distancias: 1.500 y 3.000 metros, según ha indicado el Ayuntamiento de Punta Umbría en una nota.

Como novedad, este año se ha trasladado la prueba de su ubicación anterior, La Canaleta, hasta Puntamar. Y se ha cambiado el circuito, que rodeará la isla que conforma el parque acuático que se encuentra en este espacio.

La travesía cuenta con la organización del Ayuntamiento de Punta Umbría y la Fundación Vicente Ferrer, así como con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, la Federación Andaluza de Natación, los Apartamentos Leo de Punta Umbría, Maldivas Island Park y la Cofradía de pescadores Santo Cristo del Mar.

Las inscripciones se pueden realizar en la página web https://www.brazadassolidarias.com/producto/xxii-travesia-so....