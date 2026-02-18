Abordan el diseño de un seguro agrario específico para proteger la cosecha de la Zalema del Condado de Huelva

Reunión mantenido en la sede de la Caja Rural del Sur en Huelva. - CONSEJO REGULADOR CONDADO DE HUELVA

HUELVA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva e Indicación Geográfica Protegida Vino Naranja del Condado de Huelva y Caja Rural del Sur han abordado en una reunión técnica el diseño de un seguro agrario "pionero", específicamente adaptado a las necesidades de la uva Zalema, la variedad autóctona primordial de la Denominación de Origen.

De este modo, según ha indicado la DOP Condado de Huelva en una nota, se consolida esta alianza "estratégica" con el objetivo de "fortalecer la seguridad financiera" de los viticultores de la comarca. En el encuentro mantenido se han abordado las bases de este nuevo instrumento de cobertura.

Para el Consejo Regulador, esta iniciativa se enmarca en una línea de trabajo continua para "garantizar la viabilidad económica de las explotaciones ante un entorno climático cambiante".

Desde el Consejo Regulador se ha destacado la importancia de la previsión institucional en la gestión del viñedo. "Nuestra labor es dotar al viticultor de las mejores herramientas para que pueda desarrollar su actividad con la máxima seguridad. Somos conscientes de que la variabilidad climática es un factor que debemos gestionar con profesionalidad y rigor", han señalado.

"Este seguro para la Zalema no es solo una medida de protección, es una apuesta decidida por la sostenibilidad de nuestro sector y por la tranquilidad de nuestras familias agricultoras, que son el motor del Condado", agregan.

A diferencia de los seguros genéricos, esta propuesta técnica busca atender las particularidades de la Zalema, protegiendo tanto el rendimiento como la calidad final del fruto. El objetivo es que las adversidades meteorológicas no comprometan la competitividad de las bodegas ni la renta de los productores.

Por su parte, desde Caja Rural del Sur se ha reafirmado la disposición de la entidad para trabajar "estrechamente" con el Consejo Regulador en soluciones financieras "que respondan a la realidad productiva del territorio onubense", subrayando el valor de la colaboración público-privada en el sector agrario.

Ambas instituciones continuarán con el desarrollo técnico de la póliza en las próximas semanas. Este proyecto "refuerza el papel del Consejo Regulador como ente proactivo en la búsqueda de soluciones que aseguren el relevo generacional y la excelencia de los vinos del Condado de Huelva".