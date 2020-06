Abren expediente disciplinario a la jefa de la Policía Local de Almonte (Huelva) por el cuchillo de la alcantarilla

ALMONTE (HUELVA), 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha abierto un expediente disciplinario a la jefa de la Policía Local, Francisca Borrero, y los dos agentes que se encargaron del cuchillo hallado en una alcantarilla, pero del que nada se supo hasta finales de 2018, hecho que fue denunciado por Aníbal Domínguez, el hermano y tío de las dos víctimas del doble crimen de Almonte, en el que un padre y su hija fallecieron tras múltiples cuchilladas en abril de 2013.

De este modo, según ha podido saber Europa Press, se ha llevado a cabo la apertura del expediente disciplinario tras concluir el expediente informativo, el cual recoge que se debe determinar si se ha dado una falta grave o muy grave en el proceder de la Policía Local respecto a este hallazgo y custodia del cuchillo, todo acontecido meses antes del juicio por este terrible doble asesinato. Así, se ha denominado a un nuevo instructor para que se encargue del expediente disciplinario y determine posibles responsabilidades.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández, ha remarcado a Europa Press que el instructor del expediente es de un cuerpo diferente a la Policía Local para que sea lo más transparente posible y ha dejado claro que el Consistorio quiere que se investigue "hasta el final".

Por otro lado, en un comunicado, Aníbal Domínguez, --en representación de las familias de las víctimas--, ha calificado de "despropósito" la forma de actuar del anterior concejal de Seguridad Ciudadana, al tiempo que ha remarcado que con la apertura del expediente disciplinario a la Jefa de la Policía y a los dos policías intervinientes queda patente que "la destitución de la misma como Jefa responsable del colectivo debe ser inminente".

"No se puede admitir por más tiempo en dicho cargo a quien ha acumulado un carrusel de desvaríos en relación a este caso. Por el bien de la transparencia, de la ética y del propio cuerpo policial, porque somos conscientes que dentro del colectivo existen muchos profesionales dignos y que no deben ver empañada su labor por un caso cuyos protagonistas tienen nombre y apellidos", ha proseguido, incidiendo en que "por necesidad imperiosa" debe realizarse su destitución.

Ha recordado que, pese a que dos policías locales dijeron que fueron al cuartel a hacer entrega del cuchillo, esta cuestión que fue negada por la Guardia Civil.

Además, ha remarcado que dijeron que guardaron el cuchillo dos años en una taquilla, pero fue un vecino el que alertó a Aníbal Domínguez sobre el hallazgo en la alcantarilla del Callejón de los Granados.

"La Policía Local de Almonte no se merece tener unos responsables al mando que han demostrado no tener catadura moral, ni ética ni profesional para dirigir tan honorable cuerpo policial", ha concluido. "La responsabilidad en el ejercicio de la función policial es fundamental para la generación de confianza en la sociedad. El expediente disciplinario no debe quedar en papel mojado, deben depurarse responsabilidades hasta el último milímetro", ha zanjado.