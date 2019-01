Absuelto del doble crimen de Almonte: "Se ha hecho justicia conmigo y voy a exigir que se siga investigando"

Actualizado 10/01/2019 12:28:09 CET

HUELVA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Francisco Javier Medina, --el cual fue absuelto por el doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en su vivienda de la localidad almonteña en 2013--, ha asegurado este jueves que siempre ha mantenido su inocencia y que "se ha hecho justicia" con él tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y tres sentencias absolutorias.

En una rueda de prensa, junto a sus abogados Francisco Baena Bocanegra y Juan Ángel Rivera Zarandieta, Medina ha dejado claro que va a exigir que "se siga investigando" el caso para dar con el verdadero culpable o culpables de la muerte de las víctimas. "Me han destrozado la vida por una equivocación", ha remarcado, antes de lamentar "el auténtico calvario" por el que han pasado tanto su familia como él en todo este tiempo. "Me he ganado el derecho a recuperar mi vida", ha enfatizado.

El pasado 21 de diciembre el Tribunal Supremo ratificó la absolución de Medina, único encausado por el doble crimen. De esta forma la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, al igual que la del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Huelva, absolvía a Francisco Javier Medina.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))