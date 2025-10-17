Un accidente de tráfico en Villablanca (Huelva) se salda con cinco heridos, entre ellos un menor

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas, entre ellas un menor, en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este viernes en Villablanca (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Según ha indicado en una nota de prensa, el siniestro vial ha tenido lugar a primera hora de la mañana en la HU-4400, sobre el kilómetro 7. El teléfono 112 ha atendido sobre las 8,20 horas un aviso que alertaba de una colisión entre dos vehículos en la que había varios heridos. De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a mantenimiento de vía.

Los servicios sanitarios han atendido y trasladados al Hospital Virgen de la Bella a cinco personas, cuatro hombres --dos de 46, uno de 43 y otro de 33-- y un menor de tres años.