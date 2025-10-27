Cortado en Huelva el puente del Odiel sentido Punta por un accidente con siete heridos entre un turismo y un autobús

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un coche y un autobús ha provocado este lunes siete heridos de diversas consideración y el corte al tráfico del puente sobre el Odiel, sentido Punta Umbría, según han indicado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press y el Ayuntamiento de Huelva.

Así, el 112 informa de que sobre las 15,50 horas de este lunes se ha producido una colisión entre un autobús, en el que viajaban 32 pasajeros, y un vehículo, que se encontraba averiado en el arcén, en el kilómetro 0,6 de la A-497, al inicio del puente sobre el río Odiel desde Huelva hacia Punta Umbría. Así, se ha activado a los servicios sanitarios, Guardia Civil de tráfico, a los bomberos, a la Policía Local y mantenimiento.

Siete personas han resultado heridas de diferentes consideración, los conductores de ambos vehículos y cinco de los pasajeros, los cuales han sido traslados a los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz de la capital, según han señalado desde el Consistorio.

Debido al accidente, según indica la DGT en su web, se ha tenido que cortar al tráfico los dos carriles del viaducto sentido Punta Umbría, mientras que se pide extremar la precaución hacia Huelva, ya que hay estrechamiento del carril derecho.

Además, se ha establecido un itinerario alternativo por la carretera VM-497, desde el kilómetro 0 al kilómetro 2.42 en Corrales (Aljaraque). Además, está provocando importante retenciones en los alrededores de la entrada al puente por la capital.