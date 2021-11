El actor malagueño Salva Reina asegura en el Festival de Huelva que trabajar en Iberoamérica sería "cumplir un sueño"

HUELVA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor malagueño Salva Reina, que recogerá este viernes el Premio Luz del Festival de Huelva durante la Gala de Apertura de la 47 edición, ya ha podido empezar a recibir el cariño del Iberoamericano, durante un encuentro con los medios. Ser homenajeado por un festival "de referencia a nivel internacional" como el Iberoamericano, ha dicho, "es como verte en un sueño, una cosa especialmente bonita".

Según ha informado el certamen en una nota de prensa, el actor ha valorado lo que supone para él la interpretación y ha asegurado que no ha encontrado dificultades en compaginar papeles cómicos con los dramáticos. "Al final el actor lo que quiere es la mayor verdad posible, le tienes que dar el mismo rigor a todo", ha confesado.

Reina ha reivindicado el valor de la comedia, asegurando que "aunque muchos lo consideren un género menor es un género bastante complicado, bastante complejo". En cualquier caso, el malagueño ha confesado que no tiene "miedo" de que se le encasille como actor de comedia. "Me da más miedo que me encasille el público que la profesión", ha bromeado.

Reina ha asegurado que poder trabajar en el mundo del cine es, sin rodeos, un regalo. "Hacer una película hoy en día, levantar un proyecto audiovisual es casi un milagro y poder participar en ese milagro es algo tan bonito", ha valorado. Sobre los papeles que le gusta interpretar, Reina ha indicado que, especialmente, le gustan "esas historias que lo mismo estás riendo que llorando, esas historias que son como la vida misma".

Y es que, ha explicado, "lo bonito de ser actor es que el siguiente proyecto sea diferente al otro, es una de las cosas más bonitas de la profesión, encarnar mil vidas diferentes".

Por ahora, Reina no ha tenido la posibilidad de participar en algún proyecto producido en un país de Latinoamérica. Algo que le entusiasmaría. "Para mí sería cumplir un sueño trabajar en Iberoamérica, me encantaría", ha admitido. De momento, puede conectar con el cine iberoamericano a través de su festival, el Festival de Huelva, en el que "no había tenido la suerte de estar". También se alegra de poder estar en Huelva. "Es una ciudad que me encanta y le tengo mucho cariño porque es muy parecida a Málaga por su mar y el puerto", ha dicho.

El actor ha estado acompañado durante este encuentro, retransmitido en directo por el canal de Youtube del festival, por el director del Iberoamericano, Manuel H. Martín. El director le ha explicado que entregarle el Premio Luz representa "la ilusión", algo especialmente importante en una edición "tan emocionante" en la que se celebra la vuelta a las salas de cine.

El actor malagueño Salva Reina, que recibirá el homenaje del Iberoamericano esta tarde en el Gran Teatro, a partir de las 19,00 horas, lleva más de una década demostrando su valor para la industria audiovisual a través del cine y la televisión.

En la gran pantalla ha participado en películas como 'La isla mínima', de Alberto Rodríguez, ganadora de diez premios Goya; 'Adiós', de Paco Cabezas; o 'Antes de la quema', de Fernando Colomo, entre otras producciones. Igualmente, desde la televisión, Reina se ha ganado el cariño del público con trabajos tan populares como las series 'Malaka' o 'Allí abajo'.

Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo de el Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce la trayectoria de Reina, consolidada gracias a multitud de producciones, y destaca especialmente su aportación a la comedia, género que ha cultivado tanto en la gran como en la pequeña pantalla.

Salva Reina debutó en el cine de la mano del director Enrique García en '321 días en Michigan'. Su desembarco en la gran pantalla le supuso en 2014 la Biznaga de Plata como Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Málaga y la nominación a los premios Asecan como mejor interpretación. Al año siguiente, el Festival de Málaga también le otorga el Premio Málaga Cinema como Mejor Actor Malagueño por sus trabajos en '321 días en Michigan' y en 'La isla mínima', la laureada película de Alberto Rodríguez.

En 2020 estrenó 'Hasta que la boda nos separe', de Dani de la Orden, y 'La lista de los Deseos', de Álvaro Díaz Lorenzo. Su último trabajo como actor protagonista fue bajo la dirección de Fernando Colomo, en 'Antes de la quema', por el que fue nominado a al galardón a la Mejor Interpretación Protagonista en los premios Asecan.

En 2019 también participó en 'Adiós', de Paco Cabezas. Además, en otoño de ese mismo año se estrenó 'Malaka', que Salva Reina coprotagoniza y por la que recibió el premio MiM Series y el Fibabc. Entre sus trabajos cinematográficos están las películas 'Con quién viajas' (Martín Cuervo, 2021), 'Villaviciosa de al lado' (Nacho G. Velilla, 2016), 'Señor, dame paciencia' (Álvaro Díaz Lorenzo, 2017), 'El intercambio' (Ignacio Nacho, 2018) o 'El mejor verano de mi vida' (Dani de la Orden).

Su interpretación del simpático celador José en la serie 'Allí abajo' de Antena 3 le hizo recibir en 2017 el premio MiM a Mejor Actor de Comedia. En los últimos años ha compaginado los rodajes de 'Allí Abajo' con papeles protagonistas en televisión, como el de Alberto en la serie de TVE 'Sabuesos' (2018), y en otras series como 'La zona', de Movistar, y 'Deudas', de Atresplayer.

En la actualidad, Salva Reina se encuentra a la espera del estreno de dos series de Netflix en las que ha trabajado como actor, 'Feria' y 'Si lo hubiera sabido', así como del de la película 'El universo de Oliver', dirigida por Alexis Morante.