Adelante Andalucía pide a PP y PSOE que "dejen de tirarse la pelota" con los trenes de Huelva

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este jueves que las "declaraciones cruzadas" entre miembros del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento por la Alta Velocidad son "solo una cortina de humo para tapar el desastre en materia de transporte ferroviario en la provincia" y ha acusado a PP y PSOE de "tirarse la pelota" para "no asumir las responsabilidades que mantienen en los diferentes ejecutivos y que tiene como resultado un servicio de tren muy precario".

Mari García, que será la candidata de Adelante en Huelva a las próximas elecciones andaluzas, asegura que "el PSOE engaña a los onubenses cuando promete un AVE que no va a llegar en los próximos años y el PP no asume que la Junta de Andalucía ha rechazado pedir las competencias en materia ferroviaria como recoge nuestro Estatuto de Autonomía porque no le interesa unos trenes de calidad y asumibles para todos".

En una nota, García señala que Adelante Andalucía presentó en el pleno del Parlamento Andaluz una resolución "para que la Junta asumiera estas competencias" y que "fue aprobado por la gran mayoría de los diputados" pero que "hasta ahora el Gobierno de Juanma Moreno no ha solicitado una reunión bilateral para pedir estas competencias y la financiación correspondiente".

La futura candidata de Adelante asegura que "lo que necesita la provincia de Huelva es que todas las comarcas estén conectadas con media y corta distancia y un aumento de las frecuencias para la capital que la conecte con Sevilla y con el sur de Portugal" y ha dicho que "es una cuestión de voluntad política y ni el PP en la Junta ni el PSOE en Madrid tienen en cuenta los problemas de transporte de la provincia porque les interesa únicamente confrontar estérilmente".

Además, los andalucistas añaden que las vías que llegan a Huelva son infraestructuras "anticuadas y precarias" que "sufren continuos problemas lo que se traduce en retrasos y cancelaciones en los pocos trenes que llegan a la provincia".

García ha explicado que Adelante Andalucía va a preguntar en las próximas semanas al ejecutivo de Moreno por la situación ferroviaria de la provincia de Huelva y va a seguir "exigiendo que la Junta asuma las competencias".

Asimismo, ha subrayado que "Adelante Andalucía presentó enmiendas a los presupuestos para aumentar las frecuencias hasta la capital, mejorar las infraestructuras o impulsar estudios informativos para una nueva línea en la costa occidental que debería conectar Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya y Gibraleón con la capital" pero que "tanto el PP como el PSOE votaron en contra porque deben considerar que los ciudadanos de estas localidades no merecen tener tren".

Finalmente, ha señalado que "en Madrid y Barcelona las líneas de corta y media distancia se cuentan por cientos de kilómetros pero Huelva para los partidos centralistas es una provincia de segunda".