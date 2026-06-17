Adif finaliza las obras de reparación por los daños del temporal de la línea férrea Huelva-Sevilla

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ya ha finalizado las obras de reparación de la línea férrea Huelva-Sevilla, por los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, las cuales se retrasaron dos días del plazo dado inicialmente. Por ello, Renfe retomará las frecuencias habituales "tras los procedimientos previos habituales a la puesta en servicio".

De este modo, según ha confirmado Adif a Europa Press, las obras que Adif estaba llevando a cabo entre las estaciones de San Juan del Puerto-Moguer y Alamillo, ya han sido finalizadas y, por tanto, "la infraestructura queda apta para la circulación".

No obstante, la apertura de la vía se produce dos días después del plazo dado inicialmente, ya que estaba previsto la finalización de las obras para el lunes, 15 de junio, pero Adif avisó de un retraso de las mismas.

Por otro lado, desde Renfe han señalado que una vez finalizados los trabajos en la infraestructura, y "tras los procedimientos previos habituales a la puesta en servicio", Renfe retomará las frecuencias habituales de los Media Distancia Sevilla-Huelva, Alvia e Intercity Madrid-Huelva y Cercanías C5.

La compañía continúa informando a los viajeros a través de sus canales oficiales de comunicación, tanto en los puntos de venta como en la app de Cercanías, el canal de WhatsApp, la cartelería y la megafonía de las estaciones, la web de Renfe y el perfil @Inforenfe en la red social X.

De este modo, el pasado 29 de mayo arrancaron las obras que lleva a cabo Adif en la vía del tren de Huelva y que se enmarcan en la reparación de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, así como en la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.

Según indicaron, las dos actuaciones se han llevado a cabo de forma simultánea y coordinada con el objetivo de "reducir al máximo las afecciones al servicio". Tras los temporales de febrero ha sido necesaria la reconstrucción de la plataforma ferroviaria y protección mediante una escollera; la reposición de señales y balizas; la estabilización de los desmontes; también una limpieza de drenajes y restitución de cauces dañados y la reposición de caminos de acceso y servicios y de badenes inundables, entre otras actuaciones.

Todo esto mientras se ejecutan actuaciones para las que era "necesario" una interrupción de la circulación y que permitirán la ampliación de vías de apartado de la estación de Escacena (Huelva) y Salteras (Sevilla).

Esta iniciativa es una medida conjunta para impulsar el transporte ferroviario de mercancías en la línea convencional Sevilla-Huelva, que se desarrolla en el marco del convenio suscrito por Adif y la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) para impulsar el tráfico de mercancías con origen o destino el Puerto de Huelva hacia los corredores Atlántico y Mediterráneo.

Renfe puso en marcha un servicio alternativo por carretera en el tramo Sevilla-Huelva para los trenes de Media Distancia y Larga Distancia (Alvia e Intercity). En el caso de la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas, Renfe garantiza la movilidad mediante un plan alternativo por carretera entre Benacazón y Sevilla Santa Justa, con paradas intermedias. Entre Sevilla Santa Justa y Jardines de Hércules/Dos Hermanas, con paradas intermedias, se enlaza con trenes de la línea C-1.