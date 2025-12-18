Adjudicado el proyecto del tercer carril de la A-49 en Huelva y el enlace de San Juan del Puerto

Proyecto de construcción para la mejora de la funcionalidad y la movilidad de la A-49 en Huelva. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de algo más de 511.000 euros (IVA incluido) el contrato de servicios para redactar el proyecto de construcción para la mejora de la funcionalidad y la movilidad de la A-49 en Huelva. Se contempla invertir 14 millones de euros (IVA incluido) en el despliegue de un tercer carril a lo largo de 3,4 kilómetros de la autovía a su paso por los municipios de Huelva y San Juan del Puerto y en la mejora del enlace con la N-435.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, el objeto del contrato, previamente licitado, es precisamente desarrollar la solución de ampliación a tres carriles entre los kilómetros 74,250 y 77,650 y la remodelación del enlace. Asimismo, se estudiarán y proyectarán las actuaciones necesarias para adecuar las estructuras existentes y para mejorar la seguridad viaria en todo el entorno de actuación, incluido el enlace completo de San Juan del Puerto.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha valorado que "una vez más, el Gobierno de España cumple sus compromisos con la provincia y apuesta por sus infraestructuras".

La actuación consistirá en el aumento de la capacidad de la A-49 mediante la ampliación de la plataforma con un tercer carril básico por mediana y por sentido. Además, se prevé la necesidad de ampliación de plataforma hacia el exterior en la calzada izquierda con el fin de cumplir con la distancia entre salidas consecutivas de ramales de enlace y de vías colectoras distribuidoras.

Por otro lado, el enlace de San Juan del Puerto (de tipología de doble pesa) soporta diariamente una elevada intensidad de tráfico que implica que se produzcan retenciones en la incorporación a la glorieta sur que se reflejan en el propio tronco de la A-49.

Por ello, es "preciso" la remodelación de este enlace, que consistiría en garantizar el movimiento de la A-49 desde Huelva hacia Trigueros-Beas-Extremadura sin tener que incorporarse a la glorieta sur del enlace, facilitando así el movimiento de los vehículos que circulen por la A-49 desde Sevilla o desde la N-435 (Trigueros, Beas, Extremadura...) y se dirijan hacia San Juan del Puerto o hacia las poblaciones y playas próximas.

El paso superior existente en el enlace, que actualmente dispone de tres carriles (dos más uno), se deberá ampliar a una sección de dos más dos y además se tendrán que adecuar los sistemas de contención de éste. Además, en el ámbito de la presente actuación se incluyen las inspecciones principales y especiales de dos pasos superiores existentes, si así lo exige la normativa vigente, y, en su caso, la definición de las actuaciones necesarias para la adecuación de sus gálibos horizontal y vertical debido a la ampliación de la plataforma proyectada.