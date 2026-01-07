Administraciones se reúnen este lunes para coordinar una respuesta a la borrasca en Matalascañas (Huelva)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en su visita este martes a la zona afectada de Matalascañas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha convocado reuniones "urgentes" este lunes a las 13,30 horas con la Subdelegación del Gobierno, representada por María José Rico, la Dirección General de Costas, encabezada por Gabriel Cuena, y la Junta de Andalucía, representada por el delegado en Huelva, José Manuel Correa, así como con la secretaria general provincial de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Patricia Barrera.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Almonte en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que señala que el objetivo es analizar los daños causados por la borrasca Francis, coordinar actuaciones y avanzar en soluciones inmediatas para la recuperación de Matalascañas.

Durante esta reunión se abordará también la declaración de Matalascañas como zona gravemente afectada, una medida "clave" para poder activar ayudas y recursos destinados a la recuperación.

El Ayuntamiento considera "imprescindible" la coordinación y la "unidad institucional" para "dar una respuesta eficaz a esta situación y avanzar en las actuaciones necesarias de recuperación".

Precisamente, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, visitó este martes la zona afectada de la playa de Matalascañas para comprobar in situ los daños y coordinar actuaciones con las administraciones implicadas y recordó que el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mantiene desde hace más de un mes una actuación en el litoral con una inversión cercana a seis millones de euros, destinada al recrecimiento de espigones y a la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena para reforzar la protección de la costa.

Además, efectivos y vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplazaron al lugar en la tarde del lunes tras la petición del Ayuntamiento almonteño "de manera inmediata", realizando una inspección técnica del entorno y del edificio de El Alcotán, que finalizó el mismo martes.

La subdelegada destacó que el Gobierno de España "continúa trabajando con una respuesta inmediata, priorizando la seguridad de las personas y la recuperación del litoral ante los efectos del cambio climático".