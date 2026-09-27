Agencia Destino Huelva participa en Naturcyl en Segovia para "atraer posibles turistas"

Agencia Destino Huelva en Naturcyl. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Agencia Destino Huelva han asistido a la feria de internacional de ecoturismo Naturcyl que se está desarrollando estos días en el Real Sitio de San Ildefonso de Segovia bajo el lema 'Territorios vivos, el mundo rural como guardián de la naturaleza' con el objetivo de "dar a conocer la oferta turística de la provincia de Huelva y atraer posibles turistas a nuestro destino". La provincia de Huelva está mostrando "todos sus encantos turísticos del segmento de turismo rural, naturaleza y activo".

Según ha concretado la Diputación onubense en una nota, además de dar a conocer a los visitantes e intermediarios presentes en la feria la oferta del destino, la delegación onubense ha participado también en un Encuentro Profesional de Comercialización de Turismo de Naturaleza, organizado por la Junta de Castilla y León, un espacio "especialmente concebido para favorecer el intercambio de experiencias, contactos y oportunidades de negocio entre profesionales del sector".

En contexto, Naturcyl se ha consolidado como uno de los principales encuentros de referencia en España y Europa para la promoción del turismo de naturaleza y el ecoturismo. Se trata de una cita anual que combina una "importante vertiente profesional con actividades dirigidas al público final, convirtiéndose en un espacio idóneo para la generación de oportunidades comerciales, el intercambio de conocimiento y la promoción de destinos, productos y experiencias vinculadas al medio natural y rural".

La novena edición de Naturcyl se desarrolla bajo el lema 'Territorios vivos, el mundo rural como guardián de la naturaleza', poniendo de relieve la "estrecha relación existente entre la conservación de los ecosistemas y la vitalidad de las comunidades rurales". El evento reivindica el "papel esencial" que desempeñan las personas que habitan, gestionan y trabajan el territorio en la protección del patrimonio natural y en el desarrollo sostenible de los destinos.

Durante los tres días de celebración, Naturcyl 2026 volverá a congregar a un público diverso --familias, jóvenes, profesionales y aficionados al ecoturismo-- procedente de distintos mercados nacionales e internacionales.