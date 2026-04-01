Agresión en Huelva a un conductor de autobús al tratar de evitar el acoso de un hombre a una usuaria

Archivo - Autobús de Emtusa en Huelva capital. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Emtusa ha denunciado este miércoles una "nueva agresión" sufrida por un conductor de autobuses de la capital mientras realizaba su trabajo en la línea número 1 este martes por un hombre que "presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia". Según ha indicado en un comunicado, la misma se produjo este martes, sobre las 15,30 horas, cuando intentaba evitar el acoso por parte del agresor hacia una usuaria "durante parte del recorrido" y que "tuvo que cambiar de asiento en varias ocasiones".

Según relata el comunicado, el conductor "intentó mediar" desde su puesto pero, "al llegar a la barriada del Carmen y tras abrir las puertas para la salida de los viajeros vio que este individuo no deponía su actitud", por lo que "inmovilizó el vehículo y acudió en auxilio de la pasajera, advirtiendo al agresor que dejase de molestarla o se vería obligado a llamar a la policía".

Continúa explicando el comité de empresa que, "en ese momento, y sin mediar palabra, el individuo se giró hacia el compañero y le propinó un puñetazo entre la mejilla y el ojo", al tiempo que apunta que, "a pesar de la agresión, el trabajador logró terminar el recorrido hasta Zafra con dificultad, para después acudir a un centro médico".

"El agresor aprovechó la entereza del compañero, quien decidió no devolver el golpe y acudir al puesto de mando para dar el aviso por la emisora, para abandonar el autobús y huir. Asimismo, lamentamos la falta de sensibilidad del resto de usuarios y de la propia mujer acosada, quienes no se ofrecieron como testigos. Aunque entendemos que el aumento de la agresividad social genera temor a posibles represalias, este hecho no hizo dudar al compañero a la hora de salir en defensa de la usuaria", remarca el comunicado.

Desde el comité de empresa han manifestado su "total apoyo al compañero agredido", actualmente de baja laboral y denuncian "enérgicamente" la actitud del agresor, toda vez que recuerdan al público que "existen cauces legales para reclamar lo que consideren oportuno".

"Las agresiones, tanto físicas como verbales, solo consiguen incrementar la tensión de una labor ya de por sí estresante, sumándose a las dificultades del tráfico, los cambios de recorrido ajenos a nuestra voluntad y unos horarios imposibles de cumplir. Deseamos que hechos como este no vuelvan a producirse y pedimos la comprensión de los usuarios hacia un colectivo que realiza su labor con la mejor voluntad posible", concluye el comunicado del comité de empresa de Emtusa.