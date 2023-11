Agricultores de Almonte (Huelva) saludan el acuerdo sobre Doñana pero lamentan "no poder participar" en la negociación

ALMONTE (HUELVA), 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agricultores Puerta de Doñana de Almonte (Huelva) ha mostrado este martes su "alegría" de que "de una vez por todas" el Gobierno de España y la Junta de Andalucía "se hayan puesto de acuerdo y hayan priorizado el futuro de Doñana y la agricultura de la zona por encima de sus respectivos intereses políticos", pero han lamentado que "la Junta de Andalucía no les haya dado la oportunidad de participar en las negociaciones", siendo los agricultores de Almonte "la mayoría dentro del ámbito de actuación del Plan de la Corona Norte".

Así lo ha manifestado su portavoz, Manuel Delgado, en un audio remitido a Europa Press, tras conocer el 'Acuerdo por Doñana' que este pasado lunes firmaron en Almonte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En este sentido, Delgado ha señalado que creen que las inversiones "prometidas" serán "un fuerte impulso dinamizador para la zona", toda vez que ha apuntado que aún no han tenido "la oportunidad" de analizar en detalle el documento del acuerdo, algo que harán "en los próximos días" ya que los han recibido "con expectación y esperanza para el futuro".

Asimismo, ha afirmado que "lo que sí echan en falta" tras el primer análisis de los documentos es "una partida presupuestaria para la infraestructura de transporte de agua a Doñana". "No hemos visto nada y, si el agua superficial no llega al corazón de Doñana, no se está atajando el verdadero problema", ha concluido.

Este acuerdo ha sido el fruto de la negociación que arrancó entre ambas administraciones tras la reunión que mantuvieron Moreno y Ribera el 3 de octubre en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y que perseguía poner fin al enfrentamiento abierto entre Gobierno y Junta al hilo de la presentación de una proposición de ley firmada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz sobre regularización de regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.

En cuanto al contenido del acuerdo, cabe destacar la ayuda temporal, de cinco a diez años de duración, a titulares de explotaciones agrícolas en los 14 municipios del área de influencia que opten por dejar esos cultivos y apuesten por la renaturalización; nuevas superficies de cultivos de secano, y la reconversión hacia producción ecológica.

Ribera y Moreno mostraron este lunes su satisfacción por este "gran acuerdo" y por la capacidad de ambas administraciones de dialogar y negociar para buscar una solución a esta importante zona y sus vecinos, por encima del "ruido" o la "conflictividad". Ribera subrayó que hay una "amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal".