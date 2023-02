Aguilera se reúne con los sectores agrícola y pesquero de Huelva para "escucharlos" y "afianzar su competitividad"

HUELVA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y portavoz socialista de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, Clara Aguilera, ha mantenido un encuentro este viernes con los sectores agrícola --durante la mañana-- y pesquero --durante la tarde-- de la provincia de Huelva para "escuchar sus demandas" y saber las acciones a desarrollar para que "sigan siendo competitivos", toda vez que ha trasladado el proceso de sostenibilidad de Europa a través del Pacto Verde Europeo.

Así lo ha explicado Aguilera en declaraciones previas a los periodistas, quien ha asegurado que el objetivo de esta jornada es "básicamente escucharlos" porque el PSOE es "un partido muy sensible a los temas agrarios y pesqueros a los que dedica mucho tiempo, son prioritarios en la acción de la formación".

"Pero, además de escucharlos queremos hablar hacia dónde vamos en Europa en la política agraria europea y medioambiental que al final tiene una repercusión directa sobre el territorio aunque tarde un tiempo", ha añadido.

Al respecto, ha explicado que en estos momentos hay en marcha una serie de acciones desde la Unión Europea centrada en el Pacto Verde Europeo que "lo que viene es añadir sostenibilidad medioambiental", es decir que sean "medioambientales" pero también "sociales y económicas", porque ha asegurado que para los socialistas son "importantes las tres patas de la sostenibilidad".

Así, Aguilera ha detallado que Europa se encuentra en "pleno proceso de acción relacionado con la agricultura", por ejemplo "en el cambio de envases con la eliminación de todos los plásticos en el futuro, porque proceden de combustible fósiles", ya que hay "un compromiso de emisiones cero para 2050" y "hay que empezar a aplicarlo en todos los sectores" un tema "muy importante" que la eurodiputada quería traer a la reunión.

"Por tanto, es un elemento importante para el debate que yo quería traer como la reducción de pesticidas fitosanitarios, mejor dicho químicos, de cara al futuro o la importancia de la aportación de carbono que tiene la agricultura. Hay otros muchos elementos que estamos trabajando que compartiré con ellos, pero sobre todo quiero escuchar cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus intereses", ha detallado.

En cuanto a la agricultura, Aguilera ha subrayado que hay sectores "muy dinámicos", como el de los berries o de los cítricos, "hasta ahora muy competitivos, que a veces son atacados por determinados mercados, precisamente por esa alta competitividad", por ello, lo que se pretende con reuniones como esta es "ayudarles para que sigan lo sigan siendo".

"Probablemente con mayor sostenibilidad medioambiental, pero tenemos que conseguir que ese sostenimiento medioambiental también traiga competitividad, ya que si no hay competitividad en la agricultura no hay medio ambiente, no hay campos ni hay nada; por ahí es por dónde tenemos que empezar y es lo que pretendemos", ha manifestado.

Asimismo, la eurodiputada también se reúne con el sector pesquero al que "vamos a escuchar" porque es un sector que "tiene muchas preocupaciones" tras la nueva normativa que "cuenta con repercusión en la zona, dada las limitaciones de las capturas de pesca".

Por otro lado, la también portavoz socialista de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo ha valorado que existe un debate sobre "si se pueden dar los mismos tiempos y el mismo calendario en el Pacto Verde Europeo que antes de la pandemia y con la invasión de Ucrania".

"Creemos que estamos trabajando para ello, pero hay opiniones de todo tipo. Nosotros creemos que los objetivos hay que cumplirlos, pero lo que hay que ver es en qué tiempos. Si sigue la invasión a Ucrania, con la escasez de fertilizantes de un 60% y el incremento del precio, quizás puede hacer imposible que cumplamos con el calendario previsto del Pacto Verde Europeo. De momento no se ha tomado ninguna decisión, sino que ha entrado la normativa y estamos en el debate", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, tras agradecer la presencia de Aguilera, ha destacado que tanto el agrícola como el pesquero son "dos sectores muy importantes para nuestra provincia, ya que el PIB de estos sobrepasa las medias nacional y andaluza", por ello, es "de vital importancia escucharlos".

"Es el objetivo: escuchar las necesidades y demandas de ambos sectores; y a partir de ahí, afrontar los retos que tenemos de cara al futuro. Retos que pasan por la sostenibilidad, la economía circular y, sobre todo, la modernización y la incorporación de la tecnología a la agricultura y a la pesca", ha valorado.

En este sentido, Limón ha asegurado que "son muchos los pasos que se están dando" para "mejorar la calidad de los vecinos y de ambos sectores" como la nueva PAC, "que cuenta con 200 millones de euros más que las anteriores" y "que viene a favorecer las explotaciones familiares"; o el 44 Plan de Seguro Agrario Combinado que "cuenta con 317 millones de euros, 60 millones de euros adicionales que la anterior convocatoria".