El alcalde de Almonte (Huelva) apela al "respeto institucional" y a debatir sobre sobre soluciones para Matalascañas

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha defendido "la necesidad de preservar el respeto institucional" en el debate público tras las declaraciones el miércoles del parlamentario socialista Mario Jiménez en relación con el proyecto del paseo marítimo de Matalascañas, en las que ha calificado al regidor almonteño como "tozudo" y de "estar entorpeciendo". El primer edil ha lamentado "el tono empleado" y ha apelado a "centrar el debate en soluciones y propuestas" para el núcleo costero.

Bella ha manifestado su "preocupación" por lo que considera "una estrategia basada en la confrontación y la descalificación personal, alejándose del debate constructivo que requiere un asunto de interés general como este", ha dicho antes de subrayar que "este tipo de planteamientos no contribuyen a mejorar la vida pública ni a generar confianza entre la ciudadanía", ha indicado en una nota.

Desde el equipo de gobierno señalan que, en la legislatura anterior, "el PSOE selló acuerdos con el PP que hoy parecen querer borrar del debate público". A juicio d Bella, "estos antecedentes evidencian posiciones políticas que contrastan con el discurso actual", por lo que considera que "la coherencia y la responsabilidad institucional deben prevalecer en el debate sobre el futuro de Matalascañas".

Bella destaca que, a lo largo de su trayectoria pública, ha mantenido "un compromiso constante con el desarrollo de Almonte", tanto desde la Alcaldía como desde su responsabilidad en el Senado, "defendiendo siempre los intereses del municipio desde el trabajo y la responsabilidad institucional", apunta.

En este contexto, el primer edil considera que "el actual posicionamiento del PSOE no favorece el consenso ni la búsqueda de soluciones compartidas para los retos del municipio". Por ello, ha hecho un llamamiento a "centrar el debate en Matalascañas" y en las actuaciones "necesarias" para su mejora, "apostando por una política basada en el respeto institucional, el diálogo y el compromiso con los vecinos, al margen de polémicas personales".