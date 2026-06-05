El alcalde de Alosno (Huelva) cifra en 1.000 hectáreas la superficie afectada hasta ahora en el incendio

Incendio en Alosno (Huelva). - INFOCA

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alosno (Huelva), Francisco José Suero Toronjo, ha cifrado este viernes en 1.000 hectáreas la superficie afectada hasta las 3,00 horas de esta madrugada en el incendio declarado en el paraje Carril del Cementerio, en el término del municipio onubense.

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, el primer edil ha reconocido que las fuertes rachas de viento están dificultando las tareas de extinción. "El viento no da tregua", se ha lamentado.

El alcalde ha relatado que vecinos del pueblo están ayudando en las tareas a los servicios de extinción de incendios con sus propios tractores. En estos momentos, lo más preocupante es la cercanía del fuego a zonas con masa forestal, puntos calientes de los que el alcalde ha dicho que se está "pendiente".

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) tiene en la zona desde las 8,00 horas de este viernes a seis grupos de bomberos forestales trabajando en la zona. Este pasado jueves por la tarde, se desplegaron hasta ocho medios aéreos y más de una veintena de medios terrestres para combatir el incendio forestal declarado a las 18,50 horas.