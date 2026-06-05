Continúan las labores de extinción del incendio de Alosno (Huelva) y se vuelven a incorporar los medios aéreos

Incendio en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva). - INFOCA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúa este viernes con las labores de extinción del incendio declarado a las 18,50 horas de este jueves en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva) que, según ha declarado el alcalde del municipio, Francisco José Suero Toronjo, ha afectado ya a 1.000 hectáreas.

Según ha informado el Infoca en su cuenta de la red social 'X', a primera hora de la mañana (8,00 horas), tras trabajar por tierra durante toda la noche, se han incorporado de nuevo los medios aéreos, concretamente, un helicóptero semipesado y dos aviones con carga en tierra.

En cuanto al dispositivo terrestre, trabajan en la zona seis grupos de bomberos forestales, una brigada de refuerzo contra incendios, cinco técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un técnico supervisión y un encargado.

A este operativo se suman un tractor buldócer, siete autobombas, una nodriza, una unidad móvil de meteorología y transmisiones, un repetidor móvil y una unidad médica ante incendios forestales.