El alcalde de Huelva sigue sin confirmar su candidatura a la Alcaldía: "Cuando tenga algo que decir, lo diré"

HUELVA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), ha señalado este martes que está centrado en sus obligaciones de "ejercer" como regidor de la capital y que cuando tenga que comunicar algo relacionado con su candidatura a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales de mayo, "lo hará". Así, Cruz continúa sin confirmar las declaraciones del pasado mes de agosto del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que sí aseguró que los alcaldes de Sevilla, Granada, Huelva y Jaén serán candidatos del PSOE.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa a este respecto, el alcalde ha señalado que "los procesos de Primarias no se abren allí donde tienen un regidor gobernando" y que "en cualquier caso" tiene para anunciarlo hasta "principios de abril" cuando "se abra el periodo electoral", toda vez que considera que esto "no es lo relevante ahora mismo" porque como alcalde lo que le "preocupa" es Huelva y "no tratar temas de candidaturas".

A este respecto, Cruz considera que "ya habrá tiempo" y que la Alcaldía es un trabajo "para responsabilizarse y cumplir objetivos y retos" y "saber hacia donde quieres ir" y "saber que lo más importante no es el partido" ni él "sino Huelva", apuntando que "hay que tener muy claro que todo es finito" y "todo tiene un principio y un fin".

"Huelva tiene ahora momentos claves y puntuales que es lo que está ocupando todo el tiempo, todo el esfuerzo y toda la ilusión, porque estamos ante un escenario histórico y crucial para la capital. Más que pensar en un proyecto electoral de aquí a mayo, lo que quiero es culminar y poner en marcha el Plan de Movilidad y todos los proyectos y habrá que seguir trabajando en ello. Habrá tiempo para todo", ha enfatizado el regidor onubense.

En este punto, ha aseverado que tiene "claro" lo que va a hacer, pero que "llegará el momento" de anunciar si vuelve a presentarse como regidor de Huelva, por lo que ha pedido que se le "permita decidir cuando" anunciarlo, así como ha afirmado que no se trata de una cuestión de jugar con los tiempos sino que lo dirá "cuando tenga algo que decir".

Cruz ha señalado que "el ciudadano tendrá tiempo más que suficiente" para decidir su voto y "lo tendrá clarísimo cuando llegue el último fin de semana de mayo", al tiempo que ha enfatizado que el año 2023 lo ve "desde otra perspectiva" que no es la electoral sino la de "la responsabilidad de gobernar la ciudad y de los retos que hay por delante" porque "estamos viviendo un momento trascendente" con la implementación de los proyecto de la Agenda Urbana, la aprobación y puesta en marcha del Plan de Movilidad o la presentación "en breve" de la primera fase del Plan General de Ordenación Municipal.

"Estamos ante proyectos que van a venir asociados con nuevas oportunidades en el sector de la industria, relacionados con el hidrógeno verde y las energías limpias y con retos que tenemos que marcarnos desde el punto de vista social, cultural y tantas cosas que no podemos perder el tiempo en pensar en escenificaciones. Yo como alcalde lo veo como la culminación de una serie de proyectos transformadores, que van a provocar un salto importantísimo de la transformación como no ha experimentado nunca la capital, siendo referencia y ejemplo en muchos aspectos y es como afronto el año", ha subrayado.

Por otra parte, cuestionado por el anuncio de la actual presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, de ser la alcaldable del PP al Ayuntamiento de Huelva, Cruz mostrado su "máximo respeto" porque "las organizaciones políticas son las que deciden quiénes son las personas que tienen que encabezar un proyecto" y "al resto de fuerzas lo que corresponde es ser absolutamente respetuosas" porque la alcaldía "no es una cuestión que se dilucide entre partidos políticos, sino que lo decide la ciudadanía". "Lo importante es sumar esfuerzos y trabajar por Huelva", ha añadido.

Preguntado por si considera que Miranda debería seguir como presidenta del Puerto de Huelva tras anunciar si candidatura, el alcalde ha destacado que "no valora esas situaciones" porque "hay una normativa que rige los procesos electorales" y "en tanto que se cumpla" lo que se haga le parece "perfecto". "Ahí está la ley, que define cuándo, cómo y hasta dónde".

"Lo que tengo claro es que cualquier cargo público, mientras que ostenten ese cargo tiene que dedicar sus esfuerzos a cumplir con esas responsabilidades para las que somos nombrados", ha concluido.