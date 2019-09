Alcalde de Nerva (Huelva) lamenta el "oportunismo" del PP y su "crítica destructiva" sobre los efectos de la lluvia

Publicado 09/09/2019 17:44:24 CET

NERVA (HUELVA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala (PSOE), ha lamentado este lunes que el "oportunismos politico" y la "desfachatez" del PP "no tienen límites", así como su "posición de crítica destructiva sin aportar nada" sobre los efectos de las lluvias de este domingo en el municipio.

Ayala se ha manifestado así en declaraciones a Europa Press después de que el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Antonio Lozano, haya criticado la "evidente falta de previsión" del alcalde que, a su juicio, ha provocado la inundación de algunas zonas de la localidad por el "pésimo estado" de los sumideros, muchos de ellos "atascados" por la basura.

El alcalde ha defendido su gestión al asegurar que en el Ayuntamiento no hay ninguna reclamación presentada al respecto y que los Bomberos no tuvieron que intervenir. "Las incidencias fueron que cayeron 40 litros de agua por metro cuadrado en una hora y que no da tiempo a tragar a los imbornales que hay", ha zanjado, antes de subrayar que con la actuación del personal del Ayuntamiento fue suficiente para que "en media hora" estuviera "todo resuelto".

En esta línea, ha afirmado que donde el municipio tiene "un verdadero problema" es en la sierra porque "desde hace seis meses el Gobierno andaluz tiene abandonados trabajos de restauracion de un incendio forestal del año pasado" en la zona del arroyo que pasa por el municpio y que fue el único gran incendio forestal (GIF) --aquellos que calcinan más de 500 hectáreas-- de aquel año en Andalucía, que afectó a más de 1.700 hectáreas.

Ha expuesto que "todos los años se limpian todos los imbornales del pueblo", que "no ha habido daños materiales ni personales" por las lluvias del domingo y, por tanto, no entiende como el portavoz del PP "sale como un 'hooligan' diciendo las cosas que dice".

Asimismo, ha criticado que el líder popular también hable del incendio del vertedero porque desde el 2 de febrero tiene una cita pedida a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo (PP), y otra desde el 9 de abril con la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, ambas pendientes de fechar, y "no se puede estar haciendo dejación de funciones y después exigir responsabilidades".

"Si tiene tanto interés en el vertedero lo que tendría que hacer es exigirle a su partido que se ponga manos a la obra y convoque al representante de los nervenses", ha añadido en este sentido, antes de concluir que la de Lozano es una

oposición "oportunista, ramplona y vacía de contenido".