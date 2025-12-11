Alcalde de Punta Umbría (Huelva) reprocha usar arena de "su costa" para regenerar Matalascañas con El Portil "sin playa"

Playa de El Portil tras un temporal. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde puntaumbrieño, José Carlos Hernández Cansino, ha pedido explicaciones a la Dirección General de Costas por "utilizar la arena de Punta Umbría (Huelva) para regenerar Matalascañas mientras El Portil se queda sin playa".

Según ha indicado Hernández Cansino en una nota, El Portil "continúa a la espera de una intervención en su franja costera, abandonada a su suerte teniendo el banco de arena tan cerca y, por tanto, siendo menor los costes de ejecución de su regeneración" y se ha mostrado "indignado" al ver "la draga extrayendo arena frente a nuestras playas sin que a nosotros nos den ninguna solución".

Además, el primer edil ha recordado que el Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España por "los daños que ocasiona en la playa de El Portil por su dejadez", del que "aún no se conoce el fallo".

A esta demanda se unen varios requerimientos posteriores, entre ellos, el último "no hace ni un mes, para que proteja de la dinámica litoral al nuevo colector y otras infraestructuras municipales todavía no inauguradas de este núcleo urbano, sin que haya habido respuesta alguna", ha reprochado el regidor municipal, subrayando que Costas "debe garantizar las nuevas infraestructuras creadas tras los destrozos de los temporales".

"Lo cierto es que el Ministerio sigue sin realizar el aporte de arena que necesita El Portil, alargando una situación que pone en peligro, ya no sólo la seguridad de las personas en la playa portileña, sino también las infraestructuras y servicios. Proteger la obra realizada en el colector es de vital importancia para el saneamiento de este núcleo urbano. Se ha realizado dentro del Plan Estratégico para la Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas y Planes de Inversión Municipal de Giahsa y priorizada por el Ayuntamiento de Punta Umbría, con un coste de 638.932 euros", ha afirmado Hernández Cansino.

Así, ha señalado que en los informes técnicos del Consistorio costero, así como en las memorias técnicas descriptivas elaboradas, "se ponen de manifiesto los daños que la erosión está ocasionando en la playa urbana de El Portil produciéndose una pérdida de arena de incluso 5 metros de altura de cortado en la línea de contacto con las parcelas urbanizadas", así como "en los accesos públicos y privativos a la playa, con daños estructurales en las pasarelas de madera que incluyen descalces en la cimentación y roturas de cruces o pilares sin base".

En este sentido, ha añadido que "a estas pasarelas inutilizables desde el punto de vista estructural y funcional se unen daños en el firme y en el pavimento de los viarios de acceso a la playa, con pérdida de estabilidad en el firme que soporta el pavimento de acabado. También daños en infraestructuras de servicios porque la erosión ha dejado al descubierto en algunos puntos tuberías y otras instalaciones de saneamiento, desplazando elementos, desligando conexiones e incluso provocando roturas".

El alcalde punaumbrieño ha concluido señalando que, "dado el silencio administrativo" teme que "el Gobierno no tiene voluntad alguna de que El Portil recupere su playa".