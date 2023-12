El alcalde de Santa Bárbara (Huelva) pide apoyo ciudadano en la concentración para pedir la reapertura de las urgencias

SANTA BÁRBARA DE CASA (HUELVA), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Bárbara de Casa (PSOE), Leonardo Romero, ha pedido el apoyo de los onubenses en la concentración que llevarán a cabo este lunes en las puertas del Distrito Huelva Costa los habitantes de municipios del Andévalo colindantes con Santa Bárbara para reclamar a la Junta de Andalucía la "reapertura inmediata" del servicio de urgencias del municipio.

"Ha dejado a cientos de personas en la estacada, sin amparo a la hora de recibir asistencia sanitaria que requiera rapidez, agilidad, emergencia, teniendo en cuenta que muchas de ellas son mayores, que tienen que sufrir un traslado largo por carretera hasta llegar a un centro sanitario", ha lamentado Romero en una nota de prensa.

El edil ha afirmado que "unos pocos minutos salvan vidas", por lo que considera que "no es de recibo que nos cerraran las urgencias", así como lamenta que es "mucho más sangrante que se nieguen a restablecerlo, cuando todos los vecinos lo estamos reclamando, no por gusto, sino porque vemos y entendemos que hay verdadera necesidad y no podemos seguir así por más tiempo".

Es por ello que los alcaldes y alcaldesas socialistas de la zona, acompañados de otros dirigentes provinciales del partido y demás cargos públicos, estarán acompañando a la Plataforma Salud y Vida, creada al efecto para reclamar que se reabra este servicio de urgencias, que ha convocado para el lunes a las 11,00 horas una concentración de protesta ante las puertas del Distrito Sanitario Huelva-Costa, para "hacerse oír" e "intentar que el Gobierno de la Junta de Andalucía recapacite y entienda que la situación no puede verse prolongada".

"Desde el PSOE nos tememos que no se nos hará caso, dado que, en el pleno de la Diputación del jueves el PP, el equipo que gobierna los pueblos de la provincia y que está obligado a mostrar sensibilidad por sus problemas, se quedó solo votando en contra de la moción socialista que pedía la reapertura de este servicio sanitario fundamental. Es una lástima que se retraten así los dirigentes del PP de Huelva y que no sean capaces de exigir a Moreno que se ponga en el pellejo nuestro, porque si lograra empatizar con nosotros, las urgencias estarían abiertas hoy mismo", ha dicho Romero.

En este sentido, ha lamentado que "al Partido Popular y al presidente de la Junta no parecen importarles que las personas mayores que viven en esos municipios tengan que hacer muchos kilómetros si se ponen enfermas porque no tienen un servicio de emergencias cerca de casa", así como ha señalado, en nombre de todos los alcaldes socialistas, que a ellos "sí les importa y mucho", por lo que estarán el lunes en Huelva "reivindicando lo que es nuestro".

Por ello, el alcalde de Santa Bárbara ha hecho un llamamiento general a todas las personas que "deseen" acompañar a estos vecinos, "porque la unión hace la fuerza y cuantos más seamos ese día, mejor, porque a lo mejor logramos el objetivo con la solidaridad de todos los onubenses", ha apostillado antes de añadir que "con este recorte no solo pierden los vecinos de Santa Bárbara, Cabezas Rubias y Paymogo, sino que pierde gran parte de la provincia".

"Seguimos en decadencia con los servicios que deberían estar blindados porque son esenciales para las zonas rurales, fundamentales también a la hora de luchar contra la despoblación", ha concluido.