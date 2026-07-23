Alcalde de Villanueva de las Cruces (Huelva): "El fuego no llegó al casco urbano pero ha estado a 100 metros"

El alcalde de Villanueva de las Cruces (Huelva), Alonso Limón. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Villanueva de las Cruces (Huelva), Alonso Limón, ha explicado este jueves que la situación del incendio de El Cerro de Andévalo se "complicó" por el cambio de viento hasta el punto de que "aunque no llegó al casco urbano, estuvo a 100 metros", por lo que se tuvo que desalojar en la tarde del miércoles a los 384 vecinos del municipio.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tharsis, el alcalde ha señalado que en la tarde de este miércoles la "situación era peligrosa" porque "estaba comprobado que iba a haber un cambio del viento y que iba a atacar la zona de Villanueva de las Cruces".

"Así fue, por ello, se reforzó el perímetro del pueblo y, gracias a Dios, no ha llegado al casco urbano pero ha estado a 100-150 metros. Así, los vecinos fueron desalojados y se decidió repartirlos entre los municipios de El Cerro de Andévalo y Calañas para que estuvieran más cómodos", ha abundado.

Según ha indicado la Junta, han sido un total de 384 los vecinos desalojados, muchos se han podido reubicar con amigos y familiares, pero otros han pasado la noche en las localidades vecinas de El Cerro de Andévalo y Calañas.

Al respecto, el primer edil ha explicado que los vecinos realojados en las localidades vecinas han pasado la noche "bien" pero con "la intranquilidad normal", pero "muy bien atendidos". Por lo que ha insistido que "dentro de lo que cabe, con total normalidad".

Además, ha señalado que la "mayor preocupación" de sus vecinos es "comprobar que no ha ocurrido nada, saber el estado de las casas, etc.". "Yo estuve anoche en los dos municipios y estuve tranquilizándolos, diciéndoles que la cosa estaba mejorando, que de hecho así ha sido, y que creemos que el peligro sobre el pueblo ya ha pasado, no así el incendio".

Además, sobre la vuelta de los vecinos, el alcalde ha indicado que, "en principio, hasta que no se dé por estabilizado el fuego, no va a haber orden de retorno, pero que seguramente dentro de algunas horas se podrá decidir".