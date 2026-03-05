La alcaldesa de Huelva muestra su satisfacción porque el Museo del Banco de España va "a ser ya una realidad"

Archivo - Edificio del antiguo Banco de España en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha mostrado su satisfacción tras la publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea (DOUE) del anuncio de información previa para la licitación de las obras de rehabilitación como museo del antiguo Banco de España de Huelva, porque "ya va a ser una realidad".

A preguntas de los periodistas, Miranda ha confesado estar "muy contenta", porque "dentro de muy poco" se va a poner la primera piedra del Hospital Materno Infantil; previsiblemente "a final de año" estarán terminadas las obras del edificio de Hacienda y "ahora el Banco de España".

"Hablaba el otro día con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y me comentaba que estaba a punto. Pero yo estoy muy contenta de que ya vaya a ser una realidad el museo, y una realidad que José Caballero vaya a estar en su tierra", ha comentado, toda vez que ha calificado de "maravilla" la obra del pintor onubense que "va a enriquecer mucho a Huelva"

En este sentido, la alcaldesa ha remarcado que "se está construyendo" esa ciudad que ella "había soñado". "Cuando estaba en el Puerto tenía muy claro que el Muelle de Levante va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo, que espero que ya sea una realidad lo antes posible, y hay que establecer elementos tractores y los museos indudablemente, lo son", ha abundado.

Al respecto, la primera edil ha señalado que junto a los museos, como elementos tractores, también se encuentran los retos arqueológicos, que "se está trabajando para que puedan ser visitados o contemplados", poniendo de ejemplo el primer puerto tartésico.

"Esos elementos tractores, junto a los proyectos de hidrógeno verde, van a suponer esa transformación urbanística, económica, social y cultural, porque esto va todo unido en el mismo paquete. Esperamos aumentar nuestro número de habitantes y, por eso, también estamos inmersos en grandes proyectos de vivienda y otros proyectos sociales, porque tenemos que dar una buena calidad de vida".