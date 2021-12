La alcaldesa de Niebla (Huelva) lanza un mensaje de "tranquilidad" tras las emisiones de una empresa de fertilíquidos

NIEBLA (HUELVA), 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Niebla (Huelva), Laura Pichardo, ha lanzado este martes un mensaje de "total tranquilidad" a su población tras la activación por parte de la Junta el lunes por la tarde del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd), fase provincial, por la emisión de vapores en las instalaciones de una empresa de fertilíquidos en Polígono Industrial Bermejales, motivo por el que el ayuntamiento de la localidad había activado también su Plan de Emergencias Municipal (PEM). Ambos fueron desactivados por la noche.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Pichardo ha informado de que un retén del Consorcio Provincial de Bomberos ha estado toda la madrugada en la zona y que "todo ha transcurrido con normalidad", al tiempo que ha solicitado que se investiguen cuáles han sido las causas que han provocado la deflagración del depósito de la empresa afectada.

Pichardo, que ha destacado que "afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal", ha explicado que se trata de una empresa de fertilizantes líquidos "que lleva más de 20 años instalada en la población" y que el polígono se evacuó de manera preventiva al concentrarse allí la mayoría de las empresas del municipio.

En este punto, ha señalado que "desconocen" los motivos por los que se produjo la explosión del tanque, así como ha apuntado que la misma provocó una nube "tóxica" que no se trasladó cerca de la población "al no hacer mucho viento" y que se levantó la emergencia cuando el Centro de Información y Decisión Medioambiental (Cidma) informó de que la estación de Niebla no mostraba valores significativos y tampoco daba valores anormales a la hora a la que ocurrió el suceso.

Por otra parte, la regidora ha explicado que el polígono está funcionando "con total normalidad" este martes y que las empresas se encuentran trabajando "al cien por cien".

El suceso tuvo lugar este lunes poco después de las 16,00 horas, cuando el teléfono 112 recibió el primer aviso desde las instalaciones de una empresa de fertilíquidos en la que indicaban que se estaban emitiendo vapores y se solicitaba ayuda externa para solventar la situación. En la alerta también se señalaba que se había producido una deflagración.

De este modo, el centro coordinador activó de inmediato al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios de la Junta y a Protección Civil de Niebla, así como al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Asimismo, la Guardia Civil confirmó que una persona resultó herida al caer mientras corría tras la deflagración y medio centenar de trabajadores de la cementera Cosmos, ubicada en otro núcleo, fueron confinados de forma preventiva y podrán abandonar la instalación una vez finalice su turno.

El operativo de emergencia desplegado en la zona, que había evacuado del polígono industrial a unas 550 personas de 19 empresas, autorizó el regreso de las mismas una vez controlada la fuga.