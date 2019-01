Alfredo Flores toma posesión de su cargo como nuevo fiscal jefe de Huelva en un día de "emoción y gratitud"

Publicado 18/01/2019 19:40:18 CET

HUELVA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, ha tomado posesión de su cargo este viernes en la Audiencia Provincial de Huelva en un acto presidido por la fiscal general del Estado, María José Segarra, y la fiscal jefe de Andalucía, Ana Tárrago, así como por el presidente de la Audiencia, Antonio Pontón. Flores ha enfatizado que se trata de un día "de emoción, que no debe empañar la gratitud" que siente por su nombramiento.

El fiscal jefe ha enfatizado que todo el trabajo que hace la Fiscalía "no sirve de nada si no explicamos todo lo que trabajamos y en la condiciones que lo hacemos" a la ciudadanía, ya que luego "ocupamos un lugar en las encuestas que no nos merecemos"; por tanto, hay que "seguir trabajando en transmitir nuestro trabajo, así como también tenemos que admitir nuestros errores".

Al respecto se ha referido a "la colaboración leal con los medios de comunicación, que tienen que entender su misión constitucional sobre la información veraz y que tienen que tener una especial sensibilidad en la información de ciertos casos". Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento a los medios de comunicación locales, que siempre "me han tratado con enorme cariño y ha estado dispuestos a transmitir la información que les hacíamos llegar".

Asimismo, Flores ha mostrado su gratitud por Huelva "de la Sierra al mar y del Guadiana al Guadalquivir, con ese paisaje maravilloso", sobre todo por "las personas que lo pueblan", a "tanta gente fantástica y maravillosa que me abrió su corazón y sus casas cuando llegué aquí", ha explicado.

Tras agradecer la presencia de la fiscal general del Estado y de la fiscal jefe de Andalucía, que "ha tenido a bien celebrar la junta de fiscales andaluces en Huelva" con anterioridad al acto de toma de posesión, Flores ha empezado su discurso con palabras dedicadas a su padre, presente en el acto, y a su madre fallecida, por el apoyo recibido.

En tono de humor, Flores ha expresado su gratitud a su familia, con una especial mención a su esposa e hijos, así como a su fiscalía, con un recuerdo especial para "Paco López, ese juez bueno e ingenuo que pensó en una España muy difícil, en una España diferente y libre y que murió en una cárcel en la dictadura".

También ha tenido palabras de gratitud para la teniente fiscal de la Fiscalía de Huelva, Isidora Solís, a la que se ha referido como su "madrina", así como al resto de compañeros de la fiscalía a los que Flores ha preferido llamar "personal colaborador" y no auxiliar, empleados que cree son "fundamentales", de ahí su "insistencia en aumentar las plantillas" de la Administración de Justicia.

Ha mencionado, igualmente, al resto de compañeros que han pasado por la Fiscalía de Huelva, de la que ha dicho que tiene el "espíritu de servir" heredado de Serafín García Zarandieta y Carlos García Salas. "Somos un servicio público y tenemos que ayudar a las personas, sobre todo a los más desfavorecidos, a los que han perdido toda esperanza y se acercan a la fiscalía buscando alguien que los escuche, que es lo que hace grande a esta fiscalía", ha subrayado Flores.

El nuevo fiscal también se ha referido al resto de cuerpos de profesionales que trabajan coordinados con la fiscalía como los médicos forenses, abogados, procuradores y graduados sociales, así como la Abogacía del Estado y el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

Flores ha recordado "los 25 años" que pasó en "su juzgado", "que era mixto", donde ha aprendido "mucho más de lo que yo haya podido enseñar", en el que ha intentado convertirse "en parte integrante" del mismo "porque creo que esa es nuestra labor", ha afirmado.

Igualmente, el fiscal jefe ha querido reconocer el trabajo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para destacar que "tenemos que seguir trabajando para construir una Policía Judicial moderna y democrática con todas las garantías, bajo la dirección de los jueces y los fiscales", ha remarcado.

"Intentaré devolver a la sociedad onubense todo lo que me ha dado" ha señalado Flores para terminar su discurso en la sala de Vistas en la que se ha celebrado el acto, que estaba llena de autoridades locales y provinciales, así como de compañeros, amigos y familiares del nuevo fiscal jefe onubense.

Alfredo Flores Prada viene a ocupar el cargo de fiscal jefe de Huelva tras presentarse por cuarta vez y es hijo del también Alfredo Flores, que fue fiscal jefe de Sevilla durante 19 años. Cuando presentó su candidatura, Flores subrayó que entre los principales puntos de su proyecto destaca "la mejora de instalaciones y medios para optimizar al máximo el trabajo y la apertura de la Fiscalía a la ciudadanía para explicar lo que hacemos". En la actualidad, la plantilla de fiscales cuenta con 27 titulares y dos refuerzos.