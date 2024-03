Almonte e Hinojos (Huelva) lamentan que el reparto de fondos de Doñana sea "un acuerdo político" y "sin ningún criterio"

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Almonte e Hinojos (Huelva), Francisco Bella y Joaquina del Valle, respectivamente, han lamentado y mostrado su descontento ante la decisión del Ministerio de Transición Ecológica sobre el reparto de las ayudas municipales del Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, ya que "no hay ningún criterio" y se hace "asumiendo la propuesta de los alcaldes del PSOE, al que se han unido algunos del PP", lo que han calificado de "acuerdo político".

En rueda de prensa tras la reunión este martes del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con los alcaldes de los catorce ayuntamientos del entorno de Doñana, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha señalado que "después de casi dos horas de reunión no hemos conseguido que el secretario de Estado nos indique cuáles son los criterios de reparto".

"Hemos instado hasta última hora, pero no hay criterios. Es sorprendente que lo que haya es un acuerdo político, fundamentalmente, basado en la propuesta del PSOE, que luego ha incorporado a algunos alcaldes del PP. Pero es sorprendente que la biodiversidad y sostenibilidad de Doñana tenga como base un acuerdo político de reparto de fondos", ha subrayado.

En este sentido, ha reiterado que "no hay ningún criterio" y que asumirán lo acordado porque "ellos vienen a dar y nosotros a recibir", pero ha señalado que se trata de "un fraude clarísimo a los ciudadanos de Doñana lo que ha propiciado hoy aquí el Ministerio".

"Nos han tenido casi tres meses esperando que recibieran las propuestas. Pensábamos que iban a hacer un ejercicio de ponderación entre todas las propuestas que se habían hecho, pero no ha sido así. Se ha asumido directamente el criterio de los alcaldes, fundamentalmente del PSOE, porque son la misma línea política del Ministerio. Y entendemos que en Doñana la cosa no está para política. Pensábamos que este acuerdo que se había hecho con la Junta de Andalucía era un acuerdo de verdad, donde realmente lo que importaba era el territorio, pero hoy ha quedado demostrado que no", ha enfatizado.

Al respecto, Bella ha subrayado que el ministerio "no cumple con la palabra que habían dado", porque el secretario de Estado, en el último Consejo de Participación, "había dicho que los criterios de reparto iban a ser máximo un 25% de los fondos a nivel lineal, y luego el resto tendrían que ver con el territorio y la población de cada municipio en función de la implicación que tienen con la biodiversidad y con la sostenibilidad", pero "no ha sido así".

Por su parte, la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, ha reconocido que tenían "ciertas esperanzas" de una respuesta "motivada, razonada y responsable, después de haber estudiado objetivamente las propuestas planteadas" y "no ha sido así".

"Se ha tomado el acuerdo de mayoría sin mirar ningún criterio. No se nos ha sabido explicar, porque hemos salido sin conocer los criterios en los que se ha basado la decisión del Ministerio, más allá de que es un acuerdo de mayoría, iniciado, además, por un ayuntamiento del PSOE, al que han seguido otros socialistas y algunos del Partido Popular, que tienen que compartir circunstancias con ellos", ha abundado.

Al respecto, la alcaldesa ha dicho que ese acuerdo "nada tiene que ver con el municipio", porque "Hinojos es Doñana, es la zona virgen del parque natural, es el 75% del término de especial protección, es el pueblo que ha estado cuidando para que eso se mantenga". "No tenemos pozos ilegales, no tenemos cultivos extensivos de frutos rojos, no tenemos muchas cosas, pero tenemos el tesoro de Doñana. Y eso no se ha tenido en cuenta", ha agregado.

Así, la primera edil ha lamentado que los vecinos de Hinojos "no vayan a recibir lo que le corresponde", porque el Ministerio "sin informar de qué criterio ha seguido, se ha dejado llevar por el criterio de 'la mayoría lo pide'".

Cuestionada por los argumentos dados por el secretario de Estado, Del Valle ha subrayado que "no son más que ideas generales que aparecen en el propio acuerdo marco", pero que tanto ella como el alcalde de Almonte han pedido "los criterios objetivos en los que se han basado, tras tener sobre la mesa el estudio de las dos propuestas". "Nos han dado una copia del documento marco, que ya teníamos, y una copia de la propuesta de los doce pueblos", ha añadido.

"Lógicamente, no hay criterios objetivos, no hay un estudio de valoración de las dos propuestas y un documento realizado por el Ministerio diciendo que consideramos que esto es mejor por estas razones. No, no lo hay. Lo que hay es un copia-pega de dos documentos, el acuerdo marco y la propuesta de los doce pueblos. Eso es lo que nos han entregado como justificación de la decisión que han tomado", ha aseverado la alcaldesa.

Por todo ello, Del Valle ha calificado de "absolutamente incomprensible" la decisión y que los municipios de Almonte e Hinojos "se están viendo muy perjudicados por esta situación".