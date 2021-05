Almonte (Huelva) activa un plan de emergencia para garantizar la seguridad en El Rocío ante Pentecostés

ALMONTE (HUELVA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha publicado un Bando municipal con motivo del próximo Pentecostés para garantizar la seguridad de vecinos y de todos los ciudadanos que visitan en estas fechas tan señaladas la aldea de El Rocío. Asimismo, el Consistorio ha activado un Plan de Emergencia Municipal, el cual estará vigente desde las 12,00 horas de este viernes hasta el lunes 24 a las 20,00 horas.

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha explicado que este plan no supone un dispositivo extraordinario alguno porque este año, por segundo consecutivo, no se celebrará la romería del Rocío a causa de la pandemia. No obstante, se ha mostrado convencida de la necesidad de garantizar la seguridad dado que serán muchas las personas que acudirán a Almonte, El Rocío y Matalascañas debido a la celebración de Pentecostés y al tener muchas personas segundas residencias en el núcleo costero y en la aldea almonteña.

Por ello, además de este plan de emergencia municipal, ha pedido apoyo al resto de administraciones para garantizar la seguridad sobre todo teniendo en cuenta la alta tasa de Covid-19 en el municipio almonteño.

Tras agradecer la disposición de todas las administraciones, ha indicado que el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) va a tener un puesto de mando junto a la jefatura de la Policía Local en la aldea; así como va a haber un refuerzo de la Guardia Civil; la Policía Adscrita va a controlar los caminos de Los Llanos y Taranjales, y también se van a revisar los caminos de La Raya, La Raya Chica y el camino de Moguer.

Además, unos 40 voluntarios de Protección Civil de diferentes municipios van a estar en El Rocío, Almonte y Matalascañas, con megafonía, incidiendo en la necesidad de cumplir todas las medidas de seguridad ante el Covid-19.

De otro lado, ha agradecido a la Delegación de Salud que los centros de salud de El Rocío y Matalascañas vayan a estar cubiertos las 24 horas el sábado, domingo y 12 horas el lunes, y va a haber también un servicio de urgencias del 112 durante 24 horas en El Rocío el sábado y el domingo. Castellano ha hecho un llamamineto a la responsabilidad, incidiendo en que la Virgen del Rocío se encuentra en Almonte ni siquiera está en la aldea y que no hay romería alguna.

Así, entre las medidas del bando, --que tiene el mismo periodo de vigencia que el plan municipal--, se hace especial mención a la prohibición del consumo colectivo de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a la hostelería, así como se prohíben las candelas o la realización de barbacoas. Igualmente, no se permiten fiestas, verbenas, romerías, fiestas populares o tradicionales.

Entre las normas de seguridad vial y circulación, protección contra la contaminación acústica y protección ante incendios, se señala que en toda la aldea están en vigor las normas de circulación de ámbito nacional, y que no está permitido el estacionamiento en las plazas, en doble fila, en las esquinas o cruces de calle ni en medio de las vías públicas, así como tampoco se permite el estacionamiento de vehículos para el transporte de animales vivos en las vías públicas.

Además, el bando recoge tanto medidas generales, como otras medidas referidas a la movilidad y a la agrupación de personas, y en bares, cafeterías y restaurantes conforme a la normativa anticovid en vigor.

Entre las generales señala el uso obligatorio de las mascarillas, la necesaria distancia física y la correcta ventilación de los espacios donde se encuentren personas. En el Régimen Sancionador por incumplimiento se señala que las sanciones tipificadas van desde los 100 hasta los 600.000 euros en casos muy graves.

ACTOS LITÚRGICOS

Por su parte, la Virgen del Rocío ya está desde la semana pasada entronizada en su paso y vestida con el traje de Pentecostés para celebrar un nuevo Rocío desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Almonte. Las hermanas camaristas han vestido a la Patrona de Almonte con el traje conocido como 'de Pentecostés', confeccionado en 2011 en los talleres sevillanos de Santa Bárbara. Un terno que incluye el traje a juego para el Pastorcito.

De otro lado, la Hermandad Matriz de Almonte decidió, por seguridad dada la situación epidemiológica, que la misa ponfitical de Pentecostés del domingo, que preside el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, sea dentro de la parroquia de la Asunción con aforo limitado y no en la zona del Chaparral, donde estaba prevista inicialmente.

Desde la Hermandad Matriz entienden esta medida y, por responsabilidad, han decidido realizar finalmente la misa pontifical, con aforo limitado, en el interior de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, sabiendo que "todos los rocieros que quieran la podrán seguir en directo por nuestras redes sociales, Canal Sur Televisión y Doñana Comunicación".

El criterio definitivo de acceso a la parroquia, entre las personas que se habían apuntado para acudir a esta eucaristía se establecerá, tal y como se indicaba en el pase, atendiendo principalmente a la edad, teniendo prioridad las personas mayores.

Asimismo, el rosario de la media noche del domingo al Lunes de Pentecostés, que se celebrará a las 12 de la noche, también se va a rezar en el interior del templo almonteño, hasta completar el aforo.

Desde la Hermandad Matriz de Almonte han llamado a vivir 'Un Rocío de Esperanza' y, como incide su presidente, Santiago Padilla, hay que ser prudentes y responsables, toda vez que ha apelado a que se visite a la Virgen de manera escalonada para evitar aglomeraciones. "Todo lo que se haga a favor de la prudencia será bueno", ha enfatizado Padilla.

Hay que recordar que desde el pasado mes de enero, suspendida la Romería del Rocío, desde la Hermandad Matriz han trabajado en la organización de la novena, --que comenzó el día 14--, rosario y Misa de Pentecostés, en "un nuevo Rocío diferente".

A pesar de la incertidumbre marcada esta nueva normalidad, pretendieron que no fuesen unos cultos a puerta cerrada como los del año pasado, sino en los que participaran los hermanos y todo el pueblo de Almonte, dentro de las limitaciones de los espacios con que cuentan en la localidad, pero finalmente no ha podido ser.

Se trata de "un Rocío en hermandad, con la seguridad como premisa fundamental; en la línea de la prudencia, coherencia y respeto que nos ha caracterizado a la hora de tomar duras decisiones en todo este tiempo", han reiterado desde la Hermandad Matriz.

En esta misma línea se ha pronunciado esta semana el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, quien ha invitado a vivir, tal y como lo ha denominado la Hermandad Matriz de Almonte, un "Rocío de Esperanza" en el segundo año consecutivo sin romería del Rocío.

En declaraciones a Europa Press, el obispo apeló a la responsabilidad y a vivir estos días y sus actos litúrgicos desde sus parroquias, ante sus respectivos simpecados. Se trata, como indicó, de "vivir la devoción a la Virgen del Rocío en sus comunidades, sus parroquias, delante de sus simpecados para renovar esa oración y esa confianza en el amor a la Virgen del Rocío".