Almonte (Huelva) debate una propuesta para urbanizar y crear viviendas en el sector Santaolalla Centro en El Rocío

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) celebrará el miércoles un Pleno en el que se someterá a debate una propuesta de resolución para "avanzar" en la urbanización y desarrollo del sector SR-4 Santolalla Centro de El Rocío. Se trata de una de las operaciones urbanísticas "más relevantes" de los últimos años en la aldea, que "permitirá dotar a esta zona de nuevas infraestructuras, viales y servicios, abriendo el camino a la construcción de nuevas viviendas y al crecimiento ordenado del núcleo".

Así lo ha indicado el Consistorio almonteño en una nota, en la que ha destacado que la actuación supondrá una "importante inversión" en la aldea, "con efectos directos en la creación de empleo y la promoción de nuevas viviendas".

El expediente contempla la venta de 124 parcelas municipales, 28 destinadas a viviendas protegidas (VPO) y 96 de promoción libre, con la obligación para la empresa adjudicataria de ejecutar las obras de urbanización completa del sector, conforme al proyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local.

La inversión global estimada, que incluye tanto el valor de las parcelas como la ejecución de las obras y las futuras promociones residenciales, "supera ampliamente los 50 millones de euros". Desde el consistorio señalan que "se trata de una actuación que va a transformar una parte clave de El Rocío, generando empleo, actividad económica y nuevas oportunidades para vecinos y empresas".

El expediente que se someterá a aprobación contempla un procedimiento administrativo que "permitirá agilizar los plazos y facilitar la ejecución del proyecto, manteniendo todas las garantías legales y de transparencia". De este modo, el Ayuntamiento busca "acelerar la transformación del SR-4 y el inicio de las obras de urbanización, con el objetivo de que El Rocío crezca de forma planificada y sostenible".

El Ayuntamiento de Almonte ha afirmado que es una iniciativa con la que da "un nuevo impulso a la planificación y desarrollo de El Rocío", en una línea de trabajo "que busca mejorar los servicios, fomentar la vivienda y atraer inversión, consolidando un modelo de crecimiento que repercuta en el bienestar de la ciudadanía".