Almonte (Huelva) habilitará un espacio en la Venida de la Virgen del Rocío para las personas mayores y con discapacidad

Archivo - La Virgen del Rocío recorre las calles de Almonte en una imagen de archivo. - A. Pérez - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Con motivo del traslado de la Virgen del Rocío desde su aldea hasta Almonte (Huelva), una tradición que se celebra cada siete años y que permitirá a la Patrona permanecer nueve meses en el municipio, el Ayuntamiento almonteño ha puesto en marcha una iniciativa destinada a acercar este acontecimiento a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

Así, según ha indicado el Consistorio en una nota, se pondrá en marcha una iniciativa que forma parte del programa denominado 'Cara a Cara', en el que se habilitará un espacio accesible bajo los soportales del Ayuntamiento para que los participantes puedan contemplar de cerca el paso de la Virgen del Rocío durante algunos de los momentos más importantes de la Venida.

El alcalde, Francisco Bella, ha destacado el "profundo significado" que este acontecimiento tiene "para muchos vecinos". "Para muchas personas mayores, la Venida de la Virgen es volver a la infancia, recordar a quienes les enseñaron a rezarle a nuestra Virgen del Rocío y emocionarse de nuevo al tenerla cerca", señala.

Sin embargo, también señala que el paso de los años o los problemas de movilidad "impiden a muchas de estas personas disfrutar de ese momento como les gustaría". Por tanto, el programa "nace de la necesidad de que nadie se quede sin vivir este acontecimiento por razones de edad o movilidad, ofreciendo un entorno cómodo, seguro y adaptado".

Las personas interesadas podrán solicitar su plaza en el Centro Municipal de Servicios Sociales María Zambrano o llamando a los teléfonos 959 451 925 y 682 055 891.

Además, este programa no solo va a estar vigente el día 20 de agosto, sino que se habilitará también un espacio concreto del edificio del Ayuntamiento el día de la procesión de la Virgen vestida de Reina, donde la virgen recorrerá las calles del municipio con sus atavíos de reina, así como durante la procesión de regreso de la Virgen a la aldea del Rocío.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Almonte busca que una celebración "tan profundamente arraigada en la identidad del municipio pueda ser compartida por todos los vecinos, independientemente de su edad o condición física", para "garantizar" que "nadie quede al margen de uno de los momentos más esperados por el pueblo de Almonte".