Almonte (Huelva) pide la declaración de Zona Catastrófica tras el temporal que afectó al municipio en octubre

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha aprobado este jueves por unanimidad la solicitud formal al Gobierno de España para declarar el término municipal como 'Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil' --conocida como zona catastrófica--, tras el episodio de lluvias "excepcionales" de los días 28 y 29 de octubre cuando la localidad acumuló 176 litros por metro cuadrado, "convirtiéndose en el municipio más afectado de la provincia".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, este acuerdo llega después de dos semanas de "trabajo continuado" por parte del gobierno local y de los servicios municipales, "que desde el mismo día del temporal desplegaron medios, coordinaron actuaciones y reforzaron recursos para atender a los vecinos, restablecer servicios y comenzar las primeras labores de reparación". La aprobación plenaria "supone un paso más en la hoja de ruta que el Ayuntamiento viene desarrollando desde que Almonte se convirtió en uno lugares que más precipitaciones registró en toda España", ha remarcado.

La resolución aprobada incluye la remisión al Gobierno nacional de todos los informes técnicos y periciales que "acreditan los daños" en infraestructuras urbanas, caminos rurales, cauces, explotaciones agrarias y ganaderas, viviendas, negocios y el litoral.

Además, el Ayuntamiento solicita la activación "urgente" de ayudas para particulares, autónomos, empresas, agricultura, ganadería, comercio y turismo, así como actuaciones "prioritarias" en el litoral de Matalascañas y en la red de caminos rurales, "esenciales para la vida económica del municipio"; instando también a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Huelva a "colaborar en la evaluación de daños y la cofinanciación de las actuaciones necesarias".

El Consistorio ha subrayado que "ha ido implementando medidas para acompañar y apoyar a las familias afectadas". Entre ellas "destacan la puesta en marcha de una Oficina de Atención Ciudadana específica para registrar y gestionar daños, el refuerzo del servicio de retirada de muebles y enseres dañados", así como "la activación de una campaña solidaria municipal que canaliza donaciones de colchones, electrodomésticos, ropa o materiales de reparación para quienes más lo necesitan".

La resolución aprobada supone un documento de "amplio alcance" que establece "prioridades claras" de actuación y reclama "la implicación de todas las administraciones". La moción incluye también un mecanismo de seguimiento público y periódico, "garantizando transparencia, control y el acceso de vecinos, agricultores y empresas a todas las ayudas disponibles".

De esta forma, el Ayuntamiento de Almonte señala que formaliza "un paso necesario" dentro del proceso de "evaluación y recuperación" tras el temporal, elevando al Gobierno de España una solicitud que "activa los mecanismos previstos para situaciones de esta naturaleza".

Igualmente, el consistorio apunta que "continuará aplicando las medidas ya en marcha y coordinándose con el resto de administraciones para facilitar la reparación de daños originados por el temporal en Almonte, El Rocío y Matalascañas".