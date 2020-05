Almonte (Huelva) se quedará sin Saca de las Yeguas pero buscan opciones para la recogida del ganado

ALMONTE (HUELVA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Saca de las Yeguas, una de las más ancestrales tradiciones del país que como cada año se celebra el próximo 26 de junio en la localidad de Almonte (Huelva), no se podrá celebrar este año dada la situación sanitaria excepcional generada por la pandemia del covid-19, por lo que la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ya ha contactado con la Junta de Andalucía para intentar determinar las condiciones para realizar la recogida del ganado, ya que esta acción es ineludible.

Organizados en tropas, ganaderos y caballos emprenden su camino desde las marismas hasta Almonte, cumpliendo así con la Saca de las Yeguas, una costumbre regulada por primera vez en las Ordenanzas Ducales de 1504.

El presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, Juan Adolfo Arangüete, ha señalado a Europa Press que tienen que ver qué medidas preventivas se han de tomar para realizar la recogida del ganado, siendo inviable la celebración como otros años debido a la gran congregación de personas que conlleva.

Del mismo modo, ha explicado que para el manejo del ganado suelen ser necesarias más de diez personas, por lo que están a expensas de cómo se pueda realizar, toda vez que ha incidido en que la asamblea de los socios (unos 700) aún no se ha podido celebrar debido al actual escenario, ya que "ante todo hay que primar la salud". "Hay que priorizar la salud pero también hay que tener presente que hay que realizar la recogida del ganado con garantías", ha proseguido.

No es la primera vez que esta ancestral tradición se suspende, aunque por motivos muy diferentes al actual, ya que en 2017 hubo problemas de desacuerdos con las condiciones para la reubicación de 400 cabezas de este ganado, que tradicionalmente pastan en marismas de Hinojos.

RECOGIDA DE LAS YEGUAS EN HINOJOS

De otro lado, aún se desconoce lo que pasará con la tradicional Recogida de las Yeguas de Hinojos, la cual podría también verse suspendida, mientras que el año pasado ya se desarrolló de manera diferente.

Así, el pasado verano no hubo acuerdo entre el Ayuntamiento y las tres asociaciones de ganaderos de la localidad, de manera que solo se desarrolló por la marisma hinojera y no culminó en las calles y el recinto ganadero del municipio, el cual se ha reconstruido para su remodelación. Por tanto, en esta ocasión, que sería el primero con el recinto ganadero nuevo, no se podría llevar a cabo la recogida por la crisis del covid-19, aunque habrá que esperar a la evolución de los acontecimientos.