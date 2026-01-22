Almonte publica un bando con medidas de seguridad en El Rocío ante peregrinaciones de este fin de semana

Archivo - Santuario de El Rocío - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte ha publicado un bando municipal con una serie de medidas destinadas a preservar la tradición y la naturaleza, así como a garantizar la seguridad y la movilidad en El Rocío durante una de las citas más multitudinarias del calendario oficial de peregrinaciones. Este fin de semana está previsto que acudan a la aldea las hermandades de Villanueva del Ariscal, Triana, Pilas y Gibraleón.

Según informa el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, en materia de tránsito y seguridad vial, el bando establece que queda prohibido el estacionamiento en todo El Rocío, incluyendo calles, callejones de servicio y plazas, desde las 15,00 horas del jueves 22, hasta las 15,00 horas del domingo 25 de enero, sin que esta medida afecte a la circulación, salvo indicación expresa de la Policía Local.

Deberán permanecer plenamente transitables las vías de evacuación. Estas son la calle Muñoz y Pabón; la calle y el callejón de Bellavista (Centro de Salud); la unión de la calle Bellavista con la carretera A-483, paralela al Paseo Marismeño; las calles Almonte, Sanlúcar, Villamanrique, Sacrificio y Ajolí; el Camino del Puente del Rey; el Camino de los Llanos y la R-30.

Durante los actos programados para este fin de semana, como el Rosario del sábado o las misas del domingo, queda también prohibida la circulación en los alrededores del Santuario, así como en las calles Moguer y Camaristas, El Real, la Plaza del Acebuchal y la zona de corte habitual junto al Paseo Marismeño.

Se permitirá el estacionamiento limitado a 20 minutos para gestiones rápidas frente a la Farmacia, el Centro de Salud y los supermercados. De manera específica, el domingo, 25 de enero, quedará prohibida la circulación por la calle Muñoz y Pabón en sentido desde las oficinas del Ayuntamiento hacia la plaza de Doñana, entre las 10,00 y las 23,00 horas.

El bando recuerda también que no podrán circular vehículos de tracción animal sin la matrícula correspondiente expedida por el Ayuntamiento de Almonte, la cual deberá colocarse en un lugar visible en la parte trasera del vehículo. Siendo obligatorio disponer de dispositivos luminosos que garanticen su visibilidad durante la circulación nocturna.

Con el fin de facilitar la llegada y estancia de peregrinos y visitantes, se habilitarán bolsas de aparcamiento de larga duración en las calles Romero (P1 y P2), Santolalla, Torre Carbonero y Boca del Lobo, operativas desde las 10,00 horas del jueves, 22 de enero. Se dispondrá del recinto AICAB como aparcamiento para camiones y autobuses.

APARCAMIENTOS ROTATORIOS

También habrá aparcamientos rotatorios, con un tiempo máximo de seis horas, en el Paseo Marismeño (de 08,00 a 00,00 horas), en El Real (de 08,00 a 19,00 horas) y en el polideportivo municipal Carmen López, situado en la avenida de los Ánsares, durante las 24 horas. El apeadero de autobuses, tanto discrecionales como de línea regular, se ubicará junto a la Jefatura de la Policía Local.

En relación con la atención sanitaria, el Consultorio Médico de El Rocío, situado en la calle Bellavista, permanecerá abierto las 24 horas, desde las 08,00 horas del viernes, 23 de enero, hasta las 20,00 horas del domingo 25 de enero, de forma ininterrumpida. En caso de emergencia, se recuerda que debe llamarse al 112.

El bando recoge también medidas orientadas a la preservación de la cultura, la tradición y el entorno, recordando que durante estas peregrinaciones extraordinarias los cantes y bailes de carácter tradicional son los propios de la aldea, que no se permite la instalación de puestos o actividades comerciales sin licencia, ni la realización del uso de fuego en espacios públicos y zonas aledañas.

Se recuerda la vigencia de la normativa sobre contaminación acústica, la correcta gestión del estiércol mediante sacas, y la prohibición de dar picadero a los caballos en la vía pública o mantener animales sueltos o atados de forma indebida.

El Ayuntamiento de Almonte ha hecho un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de todas las personas que visiten estos días El Rocío para participar en estas peregrinaciones, recordando que el cumplimiento de las medidas recogidas en el bando es fundamental para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de una cita de gran arraigo en la devoción rociera.