Almonte refuerza las medidas de seguridad, convivencia y protección del entorno en El Rocío durante estas fechas

ALMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha emitido un bando municipal con motivo de las fiestas navideñas con un conjunto de "medidas especiales de seguridad, tráfico, convivencia y protección del entorno" en la aldea de El Rocío, con el objetivo de "garantizar el bienestar de vecinos y visitantes durante unas fechas de especial afluencia".

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, el bando, que --estará vigente hasta el final de las celebraciones de Año Nuevo y Reyes-- "responde a la necesidad de preservar el carácter singular de la aldea, asegurar el descanso vecinal y garantizar una convivencia ordenada y segura, compatible con las tradiciones propias de El Rocío".

Durante este periodo, el Ayuntamiento ha insistido en que "la seguridad es prioritaria, especialmente en lo relativo a la movilidad y el uso del espacio público". Por ello, han establecido restricciones de tráfico y estacionamiento en determinados días y zonas clave, con especial atención a las vías de evacuación, que deberán permanecer completamente despejadas para permitir una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

En concreto, los días 27, 28 y 31 de diciembre y 1 de enero, quedará prohibido el estacionamiento en varias calles "estratégicas" de la aldea y en todas las "vías consideradas de evacuación", que "deberán mantenerse plenamente transitables".

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que "solo está permitido aparcar en paralelo a las viviendas", quedando prohibido hacerlo en medio de las calles, en doble fila, en plazas, cruces, esquinas o zonas verdes.

El bando también ha incidido de "forma especial" en la circulación de carros y vehículos de tracción animal, que deberán contar con seguro de responsabilidad civil, matrícula identificativa municipal y sistemas luminosos para garantizar su visibilidad durante la noche.

Además, el bando refleja que los menores no podrán conducir carros ni montar a caballo sin la supervisión de un adulto y que se prohíbe "expresamente" el uso del teléfono móvil, el consumo de alcohol o drogas durante la conducción, así como circular al trote o al galope por la aldea.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha subrayado que no está permitida la instalación de puestos, tenderetes, quioscos, chiringuitos ni ninguna actividad comercial o industrial sin la correspondiente autorización municipal, con el fin de "preservar el orden, el uso adecuado del espacio público y el carácter tradicional del enclave".

En materia de convivencia, el bando ha puesto el acento en el "respeto a la identidad cultural" de El Rocío, resaltando que los cantes y bailes tradicionales son los propios de la aldea y apelando a un uso responsable de la música. "No se permite el uso de equipos de sonido o sistemas de amplificación a elevado volumen que alteren el descanso vecinal o desvirtúen el ambiente tradicional", ha puntualizado.

Asimismo, queda prohibido el uso de artículos pirotécnicos en todo el término municipal, "una medida orientada a evitar riesgos, incendios y molestias, especialmente a menores, personas mayores, personas con trastorno del espectro autista y animales".

En esta línea, el Ayuntamiento ha apelado a la responsabilidad y sensibilidad de vecinos y visitantes para "disfrutar de las fiestas sin generar situaciones de peligro o sufrimiento".

No obstante, el cuidado del entorno y la higiene también ocupan un "lugar destacado" en el bando. Así, "no se permite dar picadero a los caballos en la vía pública, salvo en los espacios habilitados, ni mantener animales sueltos o atados con cuerdas de más de un metro en vías públicas o zonas verdes". Tampoco está permitido alojar animales de forma permanente en la vía pública.

En cuanto a la gestión del estiércol, el Ayuntamiento ha indicado que deberá realizarse conforme a la ordenanza municipal, depositándolo exclusivamente en las sacas habilitadas por la Concejalía de El Rocío y sin mezclarlo con otros residuos. "El incumplimiento de estas normas podrá ser sancionado",ha enfatizado.

Además, queda terminantemente prohibido encender candelas, realizar barbacoas o hacer uso del fuego en los espacios públicos de la aldea y sus aledaños, como medida preventiva frente a incendios y situaciones de riesgo.

De forma específica, el 5 de enero, con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos, estará prohibida la parada y el estacionamiento de vehículos en todo su recorrido, para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento.

Por último, el consistorio ha destacado que ante cualquier emergencia se debe llamar al teléfono 112 y ha hecho un llamamiento a la colaboración, el civismo y la responsabilidad compartida de las personas que durante estas fechas visiten o residan en El Rocío.

El incumplimiento de las medidas recogidas en este bando podrá dar lugar a sanciones conforme a la normativa vigente y los agentes de la autoridad reforzarán la vigilancia para garantizar su cumplimiento.