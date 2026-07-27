Álvaro Villarán se proclama ganador del XXIX Certamen Nacional de Fandangos 'Paco Toronjo' de Alosno (Huelva)

Entrega de premios del XXIX Certamen Nacional de Fandangos 'Paco Toronjo' de Alosno. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Villarán, de Bollullos Par del Condado, en la categoría de adultos, y Julieta Infante, de Huelva, en la categoría de jóvenes, han sido los ganadores del XXIX Certamen Nacional de Fandangos 'Paco Toronjo', cuya final se ha celebrado este fin de semana en Alosno. El premio al mejor fandango de Alosno ha sido para Erika Martín Boza, de Villarrasa.

La Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Alosno, la mancomunidad de Beturia y el Instituto Andaluz del Flamenco organizan este certamen, considerado como uno de los festivales "más prestigiosos y representativos de Andalucía", lo que lo convierte en cita estival "ineludible" para los amantes de este arte dentro y fuera de la provincia de Huelva, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

En la categoría de adultos, el segundo puesto ha sido para Carmen Roldán, de Moguer, mientras que la tercera posición ha sido para Macarena Luna, de Huelva. Los accésits de adultos han recaído en Claudia Tudor, de Palos de la Frontera; Erika Martín, de Villarrasa; Benita Bayón, de El Patrás; y María Domínguez, de Huelva.

Por lo que se refiere a la categoría de jóvenes, en segundo y tercer lugar han quedado Ana Sierra y María Gómez, ambas de Paymogo, mientras que los accésits de jóvenes han sido para Francisco Domínguez, de Moguer; Rodrigo Pérez, también de Moguer; Mari Carmen Mora, de Huelva; Candela Pereles, de La Redondela; y Enrique Cordero, de Moguer.

En la gran final del certamen estuvieron presentes la diputada de Cultura de la Diputación, Gracia Baquero; el alcalde de Alosno, Francisco José Suero; y el delegado de Empleo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, entre otras autoridades y representantes del mundo del flamenco.