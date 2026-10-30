Amigos, familiares y compañeros del PP comienzan a despedir en Huelva a la exministra Fátima Báñez

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andés González (derecha), junto al presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, en el velatorio de la exministra Fátima Báñez.- ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amigos, familiares y compañeros del PP han comenzado desde primera hora de este viernes a llegar al tanatorio de Huelva para despedirse de la exministra y presidente de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario que se produjo el pasado miércoles en la provincia de Toledo. La ministra será enterrada por la tarde en su pueblo natal, San Juan del Puerto.

De este modo, el tanatorio de Huelva ha sido el lugar escogido para el velatorio de la exministra, ya que la familia ha querido que la despedida fuera pública para que todas aquellas personas que lo deseen, puedan acudir a presentar sus respetos. No obstante, el entierro que se producirá en la tarde de este viernes será en la intimidad.

Así, desde primera hora de la mañana han comenzado a llegar familiares, amigos y, sobre todo, compañeros del Partido Popular como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, compañera de Báñez en el ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, la también exministra Ana Pastor o la exalcaldesa de Cádiz y expresidente del PP-A, Teófila Martínez.

También se han acercado hasta el tanatorio onubense el expresidente del PP-A Javier Arenas; el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la eurodiputada y exconsejera de la Junta Carmen Crespo.

El mundo de la economía también ha querido despedir a la actual presidente de la Fundación CEOE, ya que hasta el velatorio se han acercado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor.

Al respecto, Garamendi ha expresado este viernes su "profunda tristeza, consternación y desolación" a su llegada al velatorio de la exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, fallecida en un accidente ferroviario,

En declaraciones a los medios a las puertas del velatorio, Garamendi ha trasladado su pésame y solidaridad a todas las víctimas, a los hospitalizados y a los supervivientes de este "horrible accidente". Ha destacado de forma especial el caso de Báñez, de quien ha recordado que fue "de las últimas rescatadas", y ha agradecido el despliegue del "ecosistema de solidaridad" conformado por los vecinos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, bomberos y sanitarios.

"COMPROMISO INQUEBRANTABLE"

Por otra parte, de la familia del PP de Huelva ya se han acercado el presidente del partido en la provincia, Manuel Andrés González; Ángel Sánchez, uno de sus hombres de confianza durante su mandato; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a varios de sus concejales; el presidente de la Diputación, David Toscano; el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; y la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, junto al resto de delegados, entre otros.

En este sentido, la delegada de la Junta, en un audio remitido a los medios, ha señalado que "hablar de Fátima Báñez es hablar de compromiso inquebrantable con Huelva y de un trabajo absolutamente incansable". "Una persona con una trayectoria profesional intachable y con un corazón enorme. Todo le parecía poco para nuestra tierra".

"Si le pedías ayuda, le faltaba tiempo para estar ahí y tenderte la mano. Vamos a notar muchísimo su ausencia. Se nos va una figura clave para todos los onubenses, para las onubenses especialmente. para mí, aparte de una gran amiga, un referente y un ejemplo en la vida. Quiero trasladar todo mi cariño y un abrazo enorme y sincero a toda su familia y a los seres queridos de todas las víctimas, desde luego, de esta terrible tragedia", ha finalizado.

Además, también se han acercado para representantes municipales como la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el exalcalde de Cartaya Juan Antonio Millán; el exalcalde de Huelva Pedro Rodríguez o el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino.

ENTIERRO EN SAN JUAN

El velatorio de la exministra se extenderá a lo largo del mediodía hasta que su cuerpo sea trasladado hasta su pueblo natal, San Juan del Puerto, donde su cuerpo descansará por expreso deseo de la familia en el cementerio municipal

Además, se ofrecerá una misa funeral, a las 16,30 horas, en la parroquia de San Juan Bautista del municipio sanjuanero, que será oficiada por el obispo de Huelva.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente criticada por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre de 2016.

Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019).

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.