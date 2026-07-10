Amplían medios aéreos y terrestres en el incendio forestal en el paraje Camino de Tresmal de Moguer

Archivo - Un helicóptero del INFOCA. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha ampliado medios aéreos y terrestres para la extinción del incendio declarado este viernes, pasadas las 14,45 horas, en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva). Desde el Ayuntamiento moguereño se está trabajando para alertar a las fincas próximas, así como se está gestionando la evacuación de una asentamiento próximo al Arroyo Don Gil.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona se encuentran cinco helicópteros --uno ligero y cuatro semipesados-- dos aviones anfibios ligeros. Por otro lado, por tierra, se han desplazado, cuatro camiones autobombas, 58 efectivos por tierra y una Unidad Médica.

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha explicado en las redes sociales del Ayuntamiento que se trata de una zona cercana a las instalaciones del CEUS y en la que existen varias fincas agrícolas, por lo que se está trabajando en coordinación para "evitar daños personales".

Asimismo, ha detallado que el incendio está avanzando "más rápido de lo esperado porque los vientos están haciendo que la evolución sea a una velocidad mayor".

Además, ha señalado que junto al Infoca, operan en la zona bomberos del Consorcio Provincial, agentes de medio ambiente y el servicio de patrimonio rústico del Ayuntamiento, que "están perimetrando parte del incendio". Asimismo, los servicios de Policía Local y Protección Civil están "limitando los espacios y el acceso de personas" para "evitar poner en riesgo la situación de cada uno de ellos"

Por otro lado, ha avanzado que el incendio "parece que se inicia en la zona del Arroyo Don Gil, muy cercano a Santa Catalina, en el término municipal de Lucena del Puerto, pero este viento ha hecho que se desplace a Moguer".

Por ello, ha asegurado que está en contacto con el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, "quien también va a poner a disposición sus servicios de seguridad, en este caso vigilantes, que van a intentar acceder y llegar lo antes posible", porque es la Policía Local de Moguer la que está desalojando un asentamiento que se encuentra próximo al Arroyo Don Gil".

"Por tanto, estamos trabajando todas las áreas y todas las instituciones de forma coordinada para que se intente sofocar lo antes posible, pero sobre todo para evitar, principalmente los riesgos personales", ha subrayado.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que se ha comunicado a los propietarios de las fincas de las zonas del Arroyo Don Gil y La Lila, a donde se está aproximando, que "aquellos que tengan personal en sus fincas viviendo, porque puedan estar finalizando la campaña o en condiciones de habitabilidad normal, que sea su hogar, que tengan prevención y precaución, y desalojen en caso de que haya el más mínimo riesgo".

"Hemos visitado varias zonas, por ejemplo La Grulla y hemos pedido a algunos agricultores que estaban allí que desalojen, porque puede existir algún riesgo, lo mismo que puede suceder en la zona de Arroyo Don Gil", ha indicado.