Por Andalucía: La nueva ley sobre regadíos de Doñana "nos mete en problemas" para buscar "rédito partidista"

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sostenido este miércoles ante la iniciativa conjunta de PP y Vox para presentar una Proposición de Ley para regular los regadíos de los cinco municipios del Condado de Huelva colindantes con la Corona Forestal de Doñana que "no entendemos este nuevo movimiento salvo por la inmediación de una cita electoral a la que se intenta sacar un rédito partidista", para precisar que "es una promesa que no se puede cumplir" porque "la ley no les asiste".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha planteado "la preocupación renovada" de su grupo ante el intento de "modificar las hectáreas de regadío en el entorno de Doñana", de la que ha advertido que "nos mete en serios problemas con la Unión Europea" por cuanto ha recordado que los grupos proponentes, PP y Vox, deberían ser conocedores de que "la anterior intentona de modificación", presentada en enero de 2022, en la pasada legislatura, "no es pacífica" ya que ha invocado que la iniciativa "no la comparte el Gobierno ni el Consejo de Participación de Doñana".

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha reprochado al Gobierno andaluz el tono que ha elegido para referirse a esta iniciativa legal, en referencia a los argumentos que manejó el consejero y portavoz Ramón Fernández-Pacheco este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ya que "estaba hablando de algo que era para un futuro, cuando hubiera una infraestructura para poder ofrecer agua en superficie", planteamiento que le ha llevado a evocar la orden de precios para concertar servicios sanitarios, incluida "la tarificación de Atención Primaria" y plantear que, pese a todo, el Gobierno andaluz quiere proyectar que "no se va utilizar, salvo situaciones extremas".

"El modus operandi del PP debería ir aparcándose porque queda mucha legislatura", ha afirmado Nieto, quien ha recordado, ante el propósito de la iniciativa de PP y Vox sobre la calificación de terrenos en el entorno de Doñana como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, que "no hay una maquinita de inventar agua".