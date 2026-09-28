Andalucía eleva a 69 los casos de virus del Nilo tras detectar un nuevo caso en Cortegana (Huelva)

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado a 69 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya confirmado este lunes 28, un nuevo caso en San Telmo, Cortegana (Huelva).

En este sentido, la Consejería ha señalado que la confirmación del caso en Cortegana --entidad singular de San Telmo-- se ha producido tras realizar pruebas de diagnóstico complementarias de mayor duración, lo que ha conllevado a medidas específicas de seguimiento y control en base a esta temporalidad.

Además, la Consejería señala que la alerta ha finalizado en San Bartolomé de la Torre (Huelva), pero en la última semana se ha añadido Peñaflor (Sevilla). Además, se actualiza en Las Cuartillas, en Mojácar (Almería); y La Carlota (Córdoba), por positividad a VNO en vigilancia entomológica. Asimismo, se prorroga el área en alerta de La Puebla del Río (Sevilla) por este mismo motivo (hasta el 23-10).

En suma, en el año 2026 hasta este momento se han declarado en Andalucía 69 casos de Fiebre del Nilo Occidental, siendo 39 casos leves y 30 que han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. El total de casos ingresados han sido 34 y actualmente permanecen ingresados cuatro, registrándose tres defunciones.

Actualmente, son 25 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Las Cuartillas (hasta 23-10); Barbate (Cádiz): Manzanete (hasta 19-10); Benalup-Casas Viejas (Cádiz): Benalup (hasta 07-10); El Puerto de Santa María (Cádiz): Campiña-Serrano (hasta 16-10); La Carlota (Córdoba, hasta 23-10); La Rambla (Córdoba, hasta 15-10); Lucena (Córdoba, hasta 02-10); Almonte (Huelva, hasta 30-09); Beas (Huelva): Candón (hasta 20-10); Gibraleón (Huelva, hasta 01-10); Huelva (hasta 02-10); Moguer (Huelva): Mazagón (hasta 30-09); y Palos de la Frontera (Huelva): Mazagón (hasta 30-09.

Asimismo, también están perjudicados: Alhaurín de la Torre (Málaga, hasta 02-10); Pizarra (Málaga, hasta 01-10); Almensilla (Sevilla, hasta 02-10); Cantillana (Sevilla, hasta 07-10); Coria del Río (Sevilla, hasta 02-10); La Luisiana (Sevilla, hasta 02-10); La Puebla del Río (Sevilla, hasta 23-10); Las Navas de la Concepción (Sevilla, hasta 02-10); Los Palacios y Villafranca (Sevilla, hasta 13-10); Peñaflor (Sevilla, hasta 23-10); Utrera (Sevilla, hasta 17-10) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla, hasta 09-10).

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias --entomológica, animal y humana-- en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

RECOMENDACIONES

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito. Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos --perfumes o jabones aromatizados, entre otros-- porque atraen a los mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos o repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos. En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.