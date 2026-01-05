Con Andalucía pide a los Reyes Magos "vivienda pública en Huelva"

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - IU

HUELVA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha incluido en su lista de deseos a los Reyes Magos de Oriente para la ciudad de Huelva "nuevas demandas sociales" que, a su juicio, son "hoy imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía" como "vivienda pública" en la capital.

A la ampliación del parque público de vivienda y la recuperación de la presencia de público en los plenos municipales, Rossi suma ahora la necesidad "urgente" de "reforzar la sanidad pública y dignificar los barrios de la ciudad", ha indicado en una nota.

La edil ha señalado que "estas fechas invitan a pensar en el futuro, pero también a poner sobre la mesa los problemas reales que afectan a miles de familias onubenses", subrayando que "los mejores regalos para Huelva no son promesas, sino políticas públicas valientes que pongan a las personas en el centro".

En materia de vivienda, Rossi ha vuelto a insistir en el "grave déficit de oferta pública existente en la ciudad" y ha reclamado la creación y ampliación de un parque público de viviendas de titularidad municipal, "destinado al alquiler a precios asequibles". Una propuesta que Con Andalucía ya ha defendido en distintos plenos y que, según ha recordado, "busca garantizar el derecho a una vivienda digna frente a la especulación y la mercantilización del acceso a un bien básico".

"La vivienda debe ser un derecho, no un privilegio ni un negocio. Las familias de Huelva necesitan alternativas reales al mercado especulativo y alquileres acordes a sus ingresos", ha afirmado la concejal.

La lista de deseos incluye también la mejora de la sanidad pública, ante lo que Rossi ha calificado como "una auténtica debacle de las estructuras públicas sanitarias", con "especial incidencia en la atención primaria" y ha denunciado "los retrasos en pruebas diagnósticas y el aumento de las listas de espera", una situación que, según ha advertido, "está deteriorando gravemente la atención sanitaria y empujando a muchas personas a la sanidad privada por pura desesperación".

"No podemos normalizar que una cita médica tarde semanas o meses, ni que pruebas esenciales se demoren mientras la salud de la gente empeora. La sanidad pública necesita recursos, personal y una apuesta clara de las administraciones", ha reclamado Rossi.

Del mismo modo, ha expresado su deseo de que "en este 2026 no tengamos que volver a vivir como una persona muere en plena calle en Huelva" como ocurrió recientemente en la calle Arquitecto Pérez Carasa". Otro de los ejes incorporados a esta carta a los Magos de Oriente es "el cuidado de los barrios, comenzando por la limpieza y la mejora de las infraestructuras básicas".

LOS BARRIOS, "LOS GRANDES OLVIDADOS"

En este sentido, la concejal ha criticado la política municipal del actual equipo de gobierno, al que ha acusado de "haberse erigido en la alcaldesa del centro, en contra de los barrios". "Los barrios no pueden seguir siendo los grandes olvidados. Los barrios son vida, y la vida de los barrios está en su gente. Sin limpieza, sin mantenimiento y sin inversiones, se está condenando a muchos vecinos y vecinas a vivir en condiciones indignas", ha señalado.

Por último, Rossi ha reiterado la exigencia de "recuperar la presencia de público en los plenos municipales", una medida suspendida desde la pandemia y que, a juicio de Con Andalucía, "sigue restringiendo la participación ciudadana y la transparencia democrática" y ha recordado que esta reclamación "se sustenta en el Reglamento Orgánico Municipal y en el derecho de la ciudadanía a presenciar los debates y decisiones que afectan a su día a día".

"Después del Covid se han recuperado muchas actividades con público, pero los plenos siguen cerrados a la ciudadanía. Eso no es coherente ni democrático", ha concluido. Con Andalucía ha instado al equipo de gobierno municipal a "escuchar estas demandas" en el inicio de 2026 y a "convertir estos deseos en compromisos reales con la vivienda, la sanidad, los barrios y la participación democrática".