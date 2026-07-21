Con Andalucía propone un Plan de Choque contra las olas de calor para adaptar Huelva al cambio climático

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, defenderá en el próximo Pleno una iniciativa para la puesta en marcha de un Plan de Choque Municipal frente a las olas de calor, con el objetivo de adaptar la ciudad a las altas temperaturas derivadas de la crisis climática y proteger especialmente a la población más vulnerable.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la propuesta parte del diagnóstico de que Huelva sufre veranos cada vez más largos e intensos, con récords históricos de temperatura, olas de calor cada vez más frecuentes y el agravamiento del efecto 'isla de calor urbana', una situación que "afecta de forma directa a la salud de la ciudadanía y que exige una respuesta planificada por parte del Ayuntamiento".

Rossi ha advertido de que "el calor extremo ya no es un episodio excepcional, sino una realidad permanente con la que convivimos cada verano". "No podemos seguir limitándonos a esperar los avisos de la Aemet, el Ayuntamiento tiene la obligación de anticiparse y proteger a los vecinos y vecinas, especialmente a quienes más sufren las consecuencias de las altas temperaturas".

La edil de Con Andalucía considera que la capital "necesita un cambio de modelo urbano que sitúe la salud pública y la adaptación al cambio climático en el centro de las políticas municipales", al tiempo que lamenta que "durante años se haya priorizado el cemento frente al arbolado, incrementando el efecto de las islas de calor en muchos barrios de la ciudad".

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa destaca la creación de una Red Municipal de Refugios Climáticos mediante el acondicionamiento de centros sociales, bibliotecas, instalaciones deportivas y otros edificios públicos dotados de climatización, zonas de descanso y agua potable gratuita durante los meses de verano.

Además, propone ampliar los horarios de apertura de las piscinas municipales cuando se produzcan episodios de calor extremo. La moción también plantea la transformación temporal de solares municipales o cedidos en microparques y plazas verdes provisionales, con pavimentos permeables, vegetación de bajo consumo hídrico, zonas de sombra y arbolado móvil, con el fin de reducir la temperatura en los barrios y recuperar espacios actualmente degradados.

Asimismo, reclama endurecer el régimen sancionador para los propietarios de solares abandonados que incumplan sus obligaciones de limpieza y mantenimiento, al considerar que estos espacios incrementan la temperatura ambiental, favorecen la proliferación de suciedad y elevan el riesgo de incendios durante el verano.

"La lucha contra el calor también pasa por acabar con los solares abandonados que se convierten en auténticos hornos urbanos y en focos de insalubridad. No podemos permitir que la dejadez de algunos propietarios siga perjudicando a los barrios mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado", ha señalado Rossi.

La iniciativa contempla igualmente la elaboración de un plan extraordinario de sombreado urbano mediante la instalación de estructuras textiles en calles y plazas de gran tránsito peatonal, acompañado de un programa intensivo de plantación de arbolado y renaturalización de la ciudad.

Del mismo modo, propone revisar, reparar y ampliar la red de fuentes públicas de agua potable, reforzar los protocolos de prevención frente al estrés térmico para los trabajadores municipales y de las empresas concesionarias, y priorizar todas estas actuaciones en aquellos barrios con menor presencia de zonas verdes y mayor vulnerabilidad social.

"Las familias no pueden depender únicamente del aire acondicionado para soportar el verano. Hay muchas personas mayores, trabajadores expuestos al sol o vecinos con pocos recursos que necesitan que la ciudad esté preparada para ofrecerles espacios seguros donde refugiarse del calor", ha afirmado la concejal.

Finalmente, Mónica Rossi ha reclamado que el Plan de Choque cuente con una dotación presupuestaria específica y un calendario de ejecución verificable. La iniciativa establece un plazo máximo de tres meses para publicar el censo de solares afectados y la red inicial de refugios climáticos, con el objetivo de que todas las medidas estén plenamente operativas antes del próximo verano.

"Adaptar Huelva al cambio climático ya no es una opción, sino una obligación. Cada verano que pasa sin actuar supone más riesgos para la salud, más desigualdad entre barrios y una ciudad menos habitable. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos", ha concluido Rossi.