Por Andalucía reclama reforzar el Infoca y exige "más transparencia" ante la oleada de incendios en Huelva

El Portavoz Y Parlamentario Electo De Por Andalucía, Antonio Maíllo. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y parlamentario electo de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha expresado su "profunda preocupación" por la sucesión de incendios forestales registrados durante las últimas semanas en la provincia de Huelva y ha reclamado al Gobierno andaluz que refuerce los medios de prevención y extinción, garantice mejores condiciones laborales para la plantilla del Infoca y ofrezca una información "más transparente" sobre la evolución de los fuegos.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Maíllo ha realizado estas declaraciones al referirse especialmente al incendio declarado en el entorno de Villanueva de los Castillejos, en la comarca del Andévalo, que se ha convertido en el "más grave" de los registrados hasta el momento en la provincia.

El dirigente de Por Andalucía ha recordado que el fuego ha obligado a activar el nivel 2 de emergencia y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), afectando a un perímetro de unas 3.600 hectáreas. "El incendio de Villanueva de los Castillejos es, sin lugar a dudas, el más grave de todos los que se han producido este mes en Huelva y exige que se profundicen e intensifiquen todos los esfuerzos para lograr su control definitivo", ha señalado.

Además, Maíllo ha enmarcado este incendio dentro de una cadena de siniestros que han afectado a distintos puntos de la provincia durante las últimas semanas. Entre ellos citó el fuego que arrasó alrededor de 1.000 hectáreas en el entorno de Doñana, otro que afectó a unas 400 hectáreas en Lepe y que obligó a evacuar un campamento juvenil, así como otros incendios registrados en Cartaya, Gibraleón y Aroche.

"Estamos ante una situación que anuncia un verano de máxima emergencia en materia de incendios forestales", ha advertido el portavoz de Por Andalucía, quien ha alertado de las "consecuencias ambientales y territoriales que están provocando estos episodios, con importantes daños sobre el patrimonio natural de la provincia".

En este contexto, Maíllo ha vuelto a reclamar "una solución a las reivindicaciones históricas de la plantilla del Plan Infoca", ya que los trabajadores y trabajadoras del dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios "llevan años reclamando estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo y mayores garantías de seguridad".

"Es imprescindible atender las demandas del Infoca. Los profesionales que se enfrentan a los incendios necesitan estabilidad y protección para desarrollar su labor con todas las garantías. Su seguridad es clave, no solo para combatir el fuego, sino también para evitar tragedias humanas", ha afirmado.

El portavoz de Por Andalucía ha trasladado además toda la solidaridad de la formación con los efectivos que participan en las labores de extinción y agradecido el trabajo que vienen desarrollando en unas condiciones "especialmente complejas debido a las altas temperaturas y a la intensidad de los incendios".

Por último, Maíllo ha exigido a la Junta de Andalucía "la máxima transparencia" en la gestión de esta emergencia y ha criticado lo que considera "una información insuficiente sobre la evolución de los incendios".

En su opinión, el Gobierno andaluz "debe centrar todos sus esfuerzos en la protección del territorio y en la mejora de los servicios públicos encargados de hacer frente a estas situaciones de riesgo". "La ciudadanía tiene derecho a recibir información clara y actualizada sobre unos incendios que están poniendo en peligro espacios naturales de enorme valor y que anticipan un verano especialmente complicado para Andalucía y para la provincia de Huelva", ha concluido.