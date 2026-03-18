Por Andalucía reclamará las competencias ferroviarias si llega a la Junta ante "las deficiencias históricas"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha avanzado este miércoles que la coalición reclamará las competencias en materia ferroviaria para Andalucía si llegan al Gobierno andaluz para "poder así tener capacidad de intervenir" ante "las deficiencias históricas que presentan las líneas andaluzas".

Así lo ha anunciado el candidato, en una atención a medios previa a un encuentro con el Colegio de Trabajo Social en Huelva, en la que ha señalado que reclamarán al Gobierno central las competencias en materia ferroviaria si llegan a gobernar Andalucía para "tener la capacidad de intervención sobre las líneas de mayor movilidad de andaluces y andaluzas dentro de la comunidad y con carácter diario".

"Queremos las competencias ferroviarias para Andalucía, las vamos a reclamar para gestionarlas y, por supuesto, la mejora de las carreteras autonómicas, que son competencias ya de la propia comunidad", ha abundado.

Al respecto, ha asegurado que desde IU y desde la coalición "siempre" han advertido de "las deficiencias históricas, no solo de infraestructuras ferroviarias sino de comunicación históricas". "Estamos hablando de deficiencias que han llegado muy tarde y es muy importante la consolidación de las líneas que garantizan la movilidad de la población con carácter general, con precio económico y asequible, y menos obras mastodónticas o faraónicas que a lo mejor después no tienen tanta repercusión", ha abundado.

Preguntado por las conexiones con Huelva, Maíllo ha señalado que la provincia "lo que necesita" son ferrocarriles que "se muevan con frecuencia, con puntualidad y con garantía de movilidad para el trabajo", ya que son "muchas las personas que se desplazan entre Sevilla y Huelva diariamente en doble dirección". "Y es sobre eso sobre lo que queremos construir".

Además, cuestionado por el AVE, Maíllo ha insistido en que la "prioridad" en la provincia de Huelva está "en la máxima movilidad de la población de Huelva y Sevilla, en doble dirección, diaria, por razones personales, familiares o laborales, que tenemos que resolver para que haya una garantía de puntualidad, de uso de frecuencia y de dignidad en los trenes que se ofrecen".