Andalucía Por Sí critica "el deterioro" del polígono de San Sebastián y pide al Ayuntamiento de Huelva que "actúe"

HUELVA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Por Sí ha criticado este jueves "el deterioro" del polígono de San Sebastián y ha pedido al Ayuntamiento de la capital, --gobernado por el PSOE--, que "actúe" porque "las barandillas oxidadas, agujeros en el acerado y árboles que no se podan desde hace años suponen el día a día" en la zona.

En un comunicado, la formación política ha indicado que han visto una situación "muy lamentable" al visitar diversas plazas de la barriada del Polígono de San Sebastián. "No entendemos que a ningún concejal o responsable del Ayuntamiento de Huelva no se le caiga la cara de vergüenza, por el estado que presenta el acerado de mucha de las zonas que componen la barriada", han remarcado.

"¿Qué pasa con esta parte de Huelva, no existe para el señor Gabriel Cruz alcalde de Huelva? ¿Cómo se puede tener la vergüenza de tener este nivel de abandono? ¿Cómo no va a ser normal que vecinos nos comenten que no quieren bajar a sus mayores o niños por riesgo de que se puedan caer?", se han preguntado.

De este modo, han manifestado su "gran preocupación" con algunas de las plazas que conforman esta barriada, aspecto que abordaron con la asociación de vecinos, desde la cual le informaron que está "previsto un proyecto de reurbanización de toda la barriada, el cual en menos de tres meses estará en construcción". No obstante, desde Andalucía por Sí consideran que esto parece "muy lejano, viendo que hay que esperar que el Ayuntamiento de Huelva disponga de esos fondos de Nueva Generación de Europa".

Pero, "cómo hay que esperar que el dinero venga casi caído del cielo, en vez de buscar el dinero donde sea necesario para evitar el riesgo de que puedan ocurrir daños a los ciudadanos", se han cuestionado desde Andalucía Por Sí.

En la visita a la Plaza la Serrana, "la cual parece el nivel más abusivo de abandono institucional", pudieron comprobar los diversos desperfectos e incluso con árboles sin podar "desde hace años", advirtiendo del peligro que supone "un acerado en mal estado", entre otros aspectos a mejorar.