Año Jubilar del Rocío (Huelva) 2026: fechas clave del Rocío Chico y la Venida de la Virgen a Almonte

Archivo - La Virgen del Rocío, vestida de "Pastora", a la salida de su ermita para procesionar por la aldea antes de su traslado a Almonte. Imagen de archivo. - A. Pérez - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los devotos y visitantes se preparan para vivir unas fechas muy especiales en torno a la Venida de la Virgen, la celebración del Rocío Chico y la apertura del Año Jubilar del Rocío. Ante la proximidad de estas citas, son muchas las personas que se preguntan cuáles son las fechas clave para participar en estas celebraciones, que se completarán con exposiciones, actividades formativas y otros cultos.

En concreto, según ha informado la Hermandad Matriz en una nota de prensa, la apertura del Año Jubilar del Rocío tendrá lugar este sábado, 15 de agosto, a las 11,00 horas, en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, con una eucaristía presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Será el tercer Año Jubilar concedido por la Santa Sede a la devoción rociera y el primero otorgado expresamente con motivo de la Venida de la Virgen a Almonte.

A partir del domingo comenzarán los cultos del Rocío Chico, la celebración con la que Almonte renueva cada mes de agosto el voto de acción de gracias realizado hace 213 años. El triduo se celebrará los días 16, 17 y 18 de agosto, a las 21,15 horas, con el rezo del santo rosario, el ejercicio del triduo y la eucaristía. Los cultos culminarán el día 19 con la Solemne Función del Voto.

¿CUÁNDO SON LAS EUCARISTÍAS Y LOS CULTOS?

Las eucaristías del triduo estarán presididas por el párroco de Almonte y rector del Santuario, Francisco M. Valencia, este domingo; el consejero general de la Congregación Salesiana, Juan Carlos Pérez, el lunes; y vicario general de la Diócesis de Huelva, Joaquín Sergio Sierra el martes. Este domingo, a las 19,30 horas, tendrá lugar, además, el juramento e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Los cultos estarán acompañados cada día por diferentes formaciones musicales: los coros de las hermandades del Rocío de Rociana del Condado y Camas, así como el coro de la Hermandad Matriz. En la Función del Voto intervendrá la Coral Polifónica Cultural de La Palma del Condado. Además, a las doce de la noche del 18 al 19 de agosto, se celebrará el tradicional santo rosario por el itinerario de costumbre, presidido por el simpecado de la Hermandad Matriz y acompañado por los sones de la Escuela de Tamborileros de la institución almonteña.

El día 19, a las 10,00 horas, tendrá lugar la Solemne Función del Voto, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Posteriormente, se celebrará la procesión eucarística por el entorno del Santuario. Ese mismo día tendrá lugar uno de los momentos más esperados por los almonteños: la Venida de la Virgen a Almonte. Vestida con sus galas de Pastora, la imagen será trasladada a hombros por los almonteños a través del camino de Los Llanos.

Como sucede durante la Romería, la salida no tendrá una hora fijada, aunque el traslado cuenta con algunos momentos especialmente señalados. Al atardecer, casi a las afueras de la aldea, se le colocarán el pañito y el guardapolvo que la protegerán durante el camino. Al amanecer, ya en Almonte, estas prendas serán retiradas en el Alto del Molinillo del Chaparral.

La Virgen permanecerá durante los siguientes nueve meses en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del municipio, en un curso especialmente marcado por su presencia en el pueblo y por la celebración del Año Jubilar. Toda la realidad rociera que ocurre en el Santuario, entre ellas las peregrinaciones de las hermandades del Rocío, se sucederán en el templo almonteño.

Además de estas celebraciones, la Casa Hermandad acogerá hasta el próximo 30 de agosto dos exposiciones: 'Sagrada', de Ricardo Gil, y 'Traslado', del fotógrafo portugués Luis Henrique da Cruz. La primera reúne 23 lienzos inspirados en antiguas fotografías, mientras que la segunda propone una mirada fotográfica a los traslados de la Virgen. Ambas muestras podrán visitarse en horario de 18,00 a 22,00 horas.