Aparecen síntomas de mildiu en el Condado de Huelva pero "se espera que no afecten ni a la calidad ni a la producción"

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

Agricultores y técnicos del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva e IGP Vino Naranja del Condado de Huelva han detectado primeros síntomas del hongo mildiu que "ha afectado a un porcentaje elevado de las parcelas", sin embargo, "gracias a los tratamientos la incidencia "ha bajado notablemente", por ello, se espera que "no se vea afectada ni la producción ni la calidad de la uva".

En este sentido, el director técnico del Consejo Regulador Condado de Huelva, Carlos Ibáñez, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que las primeras infecciones por mildiu, "se manifestaron en la primera semana de abril", y que ha afectado a un "porcentaje elevado de las parcelas", pero "no se ha podido determinar en qué porcentaje se encuentra".

Al respecto, Ibáñez ha señalado que "las altas precipitaciones" caídas en los meses de febrero y marzo que ha coincidido con "el periodo anterior a la brotación y durante la misma brotación" han contribuido al desarrollo de enfermedades en la vid, "aunque entre ellas destaca la del mildiu", ya que "afecta a los órganos verdes de la planta".

Sin embargo, según ha apuntado el director técnico, gracias a los tratamientos" que se han llevado a cabo estas semanas, "la incidencia ha bajado notablemente". "Ahora mismo nos encontramos también en el periodo de la poda verde, por lo que los racimos que pueden estar afectados por el mildiu serán los que se eliminen en esta podan verde, lo cual nos hace pensar que de momento la producción y la calidad no se verá afectada por esta enfermedad", ha detallado.

No obstante, Ibáñez ha indicado que se espera una segunda infectación en los próximos días, aunque espera que "sea controlada con un segundo tratamiento". "No obstante, la incidencia del mildiu es más preocupante en la época de floración, pero aún no estamos en esa época, ya que se suele dar en la segunda quincena de mayo aproximadamente", ha detallado.

Sin embardo, desde el Denominación de Origen esperan que los factores meteorológicos sean "benignos" y "no permitan que esta enfermedad se desarrolle" en las vidas del Condado de Huelva.

El mildiu (Plasmopara viticola) es una de las principales enfermedades que afectan al cultivo de la vid. La maduración de los órganos de conservación (oosporas invernantes) se produce durante la primavera, bajo la influencia de la temperatura y de la humedad, saliendo de ellos los órganos contaminantes (zoosporas).

La humedad del suelo y la lluvia le permiten transmitirse de una planta a otra. A partir de ahí y tras un periodo de incubación, que oscila entre 1 y 2 semanas, en función de la humedad ambiente y sobre todo de la temperatura, aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, son las contaminaciones primarias.