Aracena (Huelva) acoge un espectáculo ecuestre para recaudar fondos destinados a un nuevo traje para la Virgen del Rocío

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de Aracena acogerá el próximo 2 de noviembre el espectáculo ecuestre 'Huelva, tierra de caballo', que servirá para seguir recaudando fondos destinados a la ejecución de un nuevo traje a la Virgen del Rocío. Organizado por la asociación 'El traje de Huelva', el evento comenzará a las doce de la mañana y contará con la participación de diversos jinetes de la provincia onubense, quienes demostrarán sobre sus caballos, sus habilidades con la doma tanto clásica como vaquera.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, la diputada provincial Patricia Millán, quien ha acompañado al presidente de la asociación 'El traje de Huelva', Aarón Fernández, en la presentación de este espectáculo, ha señalado que "la finalidad de este espectáculo es recaudar los máximos fondos para seguir adelante con este proyecto, que necesita tanto recursos económicos y materiales como el apoyo de instituciones y personas rocieras".

Tras celebrarse este mismo espectáculo el pasado mes de septiembre en Palos de la Frontera, los organizadores lo han trasladado ahora al corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Así, según ha explicado Aarón Fernández, el objetivo es que "la parte delantera del traje la pueda estrenar la Virgen del Rocío en el año 2027, coincidiendo con su estancia en Almonte y antes de que vuelva a la aldea, para la romería de ese año". "Pero para ello necesitamos la colaboración de todos los onubenses", ha añadido.

Además, Aarón Fernández ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Aracena como a la Diputación de Huelva su colaboración en este proyecto y a los jinetes que participan, quienes lo hacen de forma totalmente altruista. En esta ocasión participarán jinetes procedentes de Almonte, El Rocío, Aroche, Bonares, Cortegana y Aracena.

El precio de las entradas es de diez euros y se pueden adquirir a través de la plataforma https://www.giglon.com/evento/huelva-tierra-de-caballo o el mismo día del espectáculo en la taquilla de la plaza de toros.

Esta iniciativa surgió en 2023 por la unión de un grupo de devotos de la Virgen que decidieron crear la Asociación 'El traje de Huelva' para regalar a la patrona de Almonte un traje en nombre de todos los devotos de la provincia de Huelva. De esta manera, aparecerá en él impreso el nombre de aquellas personas o unidades familiares que hayan colaborado con su creación a través de un donativo de 60 euros.