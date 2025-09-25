El arco de entrada al Barrio Reina Victoria en Huelva recupera su aspecto original con la colocación de la Corona Real

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto al delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Jaime Pérez; ha inaugurado este jueves la recuperada Corona Real que hasta la llegada de la II República, cuando fue retirada, presidía la entrada más monumental del conjunto histórico del Barrio Reina Victoria de la capital.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, obra del onubense Jesús Giordano, su colocación representa una intervención que, respetando la historia y la estética del lugar, aporta un elemento de valor patrimonial y cultural a uno de los iconos del legado británico de Huelva.

"Con este hito, celebramos un momento de enorme significado para la memoria y el presente de nuestra ciudad, ya que no se trata solo de un gesto simbólico en el marco de la segunda edición de la Feria del Legado Británico, es algo que va más allá, porque hoy recuperamos de un fragmento de nuestra historia", ha asegurado la alcaldesa.

La primera edil ha subrayado, además, que con este gesto, "se reafirma que el Barrio Reina Victoria es mucho más que un conjunto de casas singulares: es un símbolo de encuentro de culturas, de identidad y de orgullo compartido".

Esta actuación, según ha remarcado Pilar Miranda, "llega en respuesta a una petición de los vecinos del barrio, que comparten con este Ayuntamiento el interés colectivo por poner en valor el patrimonio arqueológico, arquitectónico y cultural de Huelva".

De este modo, para la primera edil, la corona que se ha colocado en el arco "es un homenaje a la historia", pero también "una mirada al futuro, un futuro en el que la ciudad de Huelva sigue reconociendo la importancia de su legado patrimonial, integrando las huellas de su pasado en el desarrollo urbanístico de la ciudad para el disfrute de todos los onubenses y de aquellos que nos visitan".

Por su parte, el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha hecho hincapié en el apoyo de la Junta de Andalucía al desarrollo turístico de todos los municipios a través del fomento de su patrimonio cultural e histórico, poniendo el foco en "la importancia que para ello tiene el legado inglés y la profunda huella que ha dejado en la historia de Huelva desde diferentes aspectos como las infraestructuras, la economía, la industria, la cultura o el deporte".

"Es más, por centrarme un poco en el área que represento, podemos ver cómo la cultura inglesa está presente en infraestructuras como el Muelle del Tinto, en el desarrollo ferroviario y en viviendas como la Casa Colón o el Barrio Obrero, ha añadido Jaime Pérez.

Finalmente, el autor de la corona, al que unen lazos familiares con el barrio, ha agradecido al Ayuntamiento la oportunidad de poder realizar este proyecto "tan atractivo como transcendente, que cuenta con un valor artístico importante, puesto que a partir de ahora formará parte de la historia de la ciudad, ya que la corona representa la recuperación de nuestro legado y pone en valor nuestras propias señas de identidad".

El arco de entrada al Barrio Reina Victoria, diseñado por R.H. Morgan, responsable del Departamento de Construcción de la RTC, marca la entrada más monumental y fue construido en 1923 cuando el proyecto inicial estaba prácticamente concluido. En su origen, este arco estaba rematado por la Corona Real, que fue retirada tras la proclamación de la II República en 1931, pieza que la ciudad ha recuperado.

El diseño de la Corona Real ha sido cuidadosamente adaptado, combinando la fidelidad a los detalles ornamentales originales con las proporciones necesarias para integrarse armónicamente en el entorno arquitectónico del portón. El material seleccionado, acero al carbono de cuatro milímetros de espesor, ha sido escogido por su idoneidad en proyectos de este tipo, gracias a sus propiedades de resistencia estructural, durabilidad y capacidad de adaptarse a tratamientos decorativos y protectores.

Además de su relevancia estética, este elemento busca contribuir a la consolidación del barrio como un espacio cultural de referencia, en sintonía con los valores históricos y arquitectónicos que se desean preservar y potenciar en la intervención urbana. El diseño y la ejecución de la corona han sido planteados para garantizar su longevidad, resistencia a condiciones climáticas adversas, así como un acabado visual que complemente el entorno histórico del barrio.

Hay que recordar que el Ayuntamiento está también trabajando en el embellecimiento del barrio mediante la actuación que se va a realizar en las plazas de intersección de las calles, los conocidos por los vecinos del barrio como 'los corazones', así como en los taludes de las casas. Concretamente, se abordará el diseño paisajístico con el empleo de gran variedad de especies vegetales arbustivas y vivaces tapizantes, utilizando las especies vegetales que tradicionalmente fueron empleadas por los ingleses en las actuaciones de jardinería y paisajismo llevadas a cabo durante sus años en Huelva.

FERIA DEL LEGADO BRITÁNICO

Este jueves también se ha estrenado el mercadillo Onuba Candem, que permanecerá abierto en horario de mañana y tarde, junto con la Taberna Inglesa y los food trucks instalados en el Barrio Obrero. Ese mismo día se celebrará el torneo de tenis en el Real Club Recreativo de Tenis y un encuentro con jugadores del Recreativo de Huelva, que firmarán autógrafos y compartirán momentos con los asistentes.

Además, tendrá lugar la iniciativa 'Tea and Speaking', en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas, que permitirá practicar inglés en un ambiente distendido con la tradicional taza de té. También se pondrá en marcha el bus turístico renovado, que este año duplica sus servicios e incorpora guía especializado para mejorar la experiencia de los visitantes.

Como "gran acontecimiento histórico", se celebrará la recuperación de la corona borbónica del Barrio Reina Victoria, con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal, devolviendo al barrio un símbolo de identidad que desapareció en 1931.

El viernes 26 se ofertarán visitas guiadas al Muelle de la Compañía de Riotinto y la música tomará protagonismo en el Barrio Obrero, con un doble concierto tributo: primero a Dire Straits y, a continuación, a Oasis. El sábado 27 será el turno del primer concurso de caracterización de los años 20, con premios en las categorías infantil, individual y grupal. Continuará el mercadillo Onuba Candem y el bus turístico, además de nuevas visitas centradas en el deporte y la medicina británica. La tarde culminará con la sesión musical Onuba X London Sound, con DJs y músicos en directo repasando los grandes hitos de la música británica.

Finalmente, el domingo 28, último día de la feria, volverán a celebrarse visitas guiadas, se disputará la II Milla Británica y la programación se cerrará con un gran concierto tributo a Adele en el Barrio Obrero, poniendo broche de oro a una semana dedicada a redescubrir el legado británico de Huelva a través de la cultura, la historia, el deporte, la gastronomía y la música.

